Sénégal: Presses universitaire de Dakar - Promouvoir la lecture et les publications scientifiques

La direction des presses universitaires organise le 23 avril une table ronde sur le thème : « lire à l'Université ». L'activité entre dans le cadre des activités de la semaine de promotion annuelle des publications scientifiques, prévue du 21 au 25 avril à l'Université Cheikh Anta Diop.

Dans un communiqué adressé à la presse, le professeur Moussa Samba, directeur général des presses universitaires de Dakar, invite les étudiants, le public, les enseignants-chercheurs, les éditeurs et les décideurs à la table ronde que les services des presses universitaires organisent le 23 avril prochain à la bibliothèque universitaire de Dakar.

Le texte rapporte que cette table ronde organisée en marge de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur initiée par l'Unesco, s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine de promotion de publication des recherches scientifiques. Ainsi, pendant toute la semaine du 21 au 25 avril d'importantes vont être déroulées. Notamment des expositions, des ventes et des dons de livres, des séances d'échanges entre acteurs, professionnels et lecteurs.

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« Nous sommes dans l'édition d'ouvrages et de revues et nous travaillons pour que les résultats de la recherche puisse impacter directement la société. Notre objectif est d'avoir deux publications par mois et faire connaitre les presses universitaires de Dakar » soutient le professeur Moussa Samba, directeur général des presses universitaires de Dakar (PUD) dans le communiqué.

Mais se selon la même source, le temps fort de cette semaine sera marqué par la table ronde dont le thème va porter sur « lire à l'Université ».

Un thème choisi d'après les organisateurs, à partir d'un constat selon lequel : le niveau des étudiants se dégrade du fait que ces derniers ne lisent pas assez. Or la lecture est un outil formidable d'ouverture d'esprit et d'acquisition de savoirs.