Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a assuré, vendredi, que l'État du Sénégal reste pleinement mobilisé pour le suivi de la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025, indiquant que des discussions sont en cours avec les autorités marocaines en vue d'une issue favorable.

Invité du journal télévisé de la RTS 1, le chef de la diplomatie sénégalaise a souligné que la marge d'action de l'État était jusque-là limitée par la procédure judiciaire en cours. « Pendant très longtemps, la diplomatie a agi avec discrétion. Tant que la procédure judiciaire n'était pas terminée, il était impossible pour elle de peser pleinement », a-t-il expliqué.

Cheikh Niang a toutefois relevé que la situation évolue désormais avec la clôture de cette procédure. « Aujourd'hui, nous avons les coudées franches. Nous avons déjà engagé des discussions avec la partie marocaine pour trouver la meilleure manière de résoudre ce problème, qui est extrêmement douloureux pour les supporters concernés, mais aussi pour l'image des relations spéciales entre le Sénégal et le Maroc », a-t-il déclaré.

Le ministre a également évoqué des incompréhensions autour de cette affaire, tout en affichant son optimisme quant à son dénouement. « Je pense que très bientôt, la page sera tournée », a-t-il ajouté.

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Au total, dix-huit supporters sénégalais ont été condamnés dans cette affaire liée à des faits qualifiés de « hooliganisme », incluant notamment des actes de violence contre les forces de l'ordre, des dégradations d'infrastructures sportives, une invasion de pelouse et des jets de projectiles.

Parmi eux, neuf ont écopé d'un an de prison ferme, six de six mois ferme et trois de trois mois ferme. Selon les autorités, trois détenus doivent être libérés dans les prochaines heures, ayant déjà purgé leur peine.

Les faits remontent à la finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier, à l'issue de laquelle ces supporters avaient été interpellés.