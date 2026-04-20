Sénégal: Ada Fass-Eumeu Sène, ce dimanche - Un choc intergénérationnel sous haute tension

Après plusieurs mois d'affûtage, le duel intergénérationnel entre Ada Fass (Fass Benno) et Eumeu Sène (Tay Shinger), ficelé par Gaston Productions, s'annonce explosif. Prévu ce dimanche 19 avril 2026 à l'Arène nationale de Pikine, ce combat promet des étincelles entre l'expérience d'un monument et l'ambition débordante d'un espoir en pleine ascension.

L'arène retient son souffle. Ce dimanche 19 avril 2026, Ada Fass va défier le dernier des Mohicans, Eumeu Sène, dans un choc explosif signé Gaston Productions et prévu à l'Arène nationale de Pikine. Entre l'audace de la jeunesse et la solide expérience d'un ancien Roi des arènes, les étincelles sont forcément inévitables dans ce rendez-vous de haute volée.

En seulement neuf ans de carrière, Ada Fass a connu une progression fulgurante. Depuis ses débuts en lutte avec frappe face à Yéri, le 26 mars 2017, il a disputé 17 combats pour 13 victoires et 4 défaites. Un parcours marqué par des succès significatifs contre des adversaires redoutés tels que Tapha Mbeur (31 octobre 2021), Diockel (27 février 2022), Coly Faye 2 (26 juin 2022), Zoss (8 octobre 2023), Gouye Gui (30 juin 2024) et Liss Ndiago (19 juillet 2025).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Même battu par Zarco, le 15 janvier 2023, « Borom Ndakaru » a démontré, notamment lors de sa confrontation avec Lac de Guiers 2, le 4 avril 2025, une audace et une détermination qui confirment son immense potentiel. Jeune, explosif et porté par une armée de supporters acquis à sa cause, certains chroniqueurs de lutte pensent qu'il devra imposer son rythme, tenter de fatiguer son protagoniste et capitaliser sur sa vivacité pour faire la différence.

Pour sa part, Eumeu Sène incarne l'expérience à l'état pur. Avec 27 ans de carrière (1999-2026) et 25 combats livrés, le leader de Tay Shinger affiche au compteur un palmarès de 12 victoires, 11 défaites et 2 nuls. Des chiffres qui, à eux seuls, ne reflètent pas la dimension du personnage sportif.

Surnommé le « Fou » de Pikine, il s'est forgé une réputation en dominant de grands noms comme Mbaye Diouf (9 juin 2003), Soulèye Dop (2 janvier 2005), Zale Lô (2 juillet 2006), Balla Gaye 2 (8 février 2009 et 5 avril 2015), Gris Bordeaux (6 mars 2011), Lac de Guiers 2 (8 avril 2012) et Sa Thiès (5 mai 2024).

Son coup d'éclat reste son accession au trône de Roi des arènes, le 28 juillet 2018, contre Bombardier, avant de confirmer face au même B 52 de Mbour lors du remake du 27 mars 2022. Cependant, le Pikinois a aussi connu des revers face à Khadim Ndiaye 1 (4 février 2007), Modou Lô (31 janvier 2014 et 28 juillet 2019), Lac de Guiers 2 (4 avril 2021), Tapha Tine (12 novembre 2023) et plus récemment, Franc (3 août 2025).

Des défaites qui interrogent, sans pour autant effacer son statut de référence dans son fief à Pikine. À 47 ans, Eumeu Sène reste ainsi une âme indomptable de la lutte sénégalaise. Pour bon nombre d'observateurs interrogés à son sujet, son immense expérience, sa lecture lucide du combat et sa solidité athlétique demeurent ses principales armes. Mais son âge, une certaine irrégularité et sa tendance à s'engager dans des échanges risqués peuvent constituer des failles.