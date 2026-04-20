Ile Maurice: Cyclisme - Une dernière avant le Bénin

La Maxi Clean Cup qui se déroulera ce dimanche matin sera la dernière course des sélectionnés pour le Tour du Bénin qui est prévu du 26 avril au 3 mai. Hanson Matombé, Toréa Célestin, Jeremy Raboude, Noah Ong Tone et Jeremy Marot ont pris part à un camp d'entraînement sous la férule de l'entraîneur national, Vincent Graczyk, depuis lundi dernier. Cette course sera pour eux un dernier test avant de prendre l'avion jeudi prochain à destination de Cotonou.

«Cette semaine va culminer avec la Maxiclean Cup. Le but est d'avoir de la fatigue accumulée pour surcompenser par la suite au Bénin», avait annoncé Vincent Graczyk, la semaine dernière. À noter qu'Alexandre Mayer s'alignera lui aussi au Tour du Bénin au sein de la sélection nationale et rejoindra ses camarades directement de l'Europe.

Cette Maxiclean Cup se déroulera sur un circuit long de 24 kilomètres. Les Open 2-3 et juniors auront quatre tours à effectuer pour une distance totale de 96 km et s'élanceront à 8h. Cinq minutes après, ce sera au tour des U17/ Access/Master 1/Master 2 et 3, et Féminines de plus de 17 ans de prendre le départ pour 3 tours, soit 72 km. Enfin, à 8h10, les U15, Féminines de moins de 17 ans et les U17 débutants partiront pour faire un tour (24 km).

Le circuit (24 km)

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