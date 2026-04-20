Ile Maurice: Fondateurs du MMM - Grandes figures et noms oubliés

Au tout début, en 1969, il y avait le «camarade Paul». Mais pas que...

Le Club des étudiants, qui évoluera pour devenir le Mouvement militant mauricien (MMM) a vu l'émergence de grandes figures politiques. Mais n'oublions pas les (vrais) militants, ces convaincus de la première heure. Ceux pour qui, comme dit la chanson de Siven Chinien, «dan lalit pena rekonpans». Alors qu'après 50 ans, Paul Bérenger, «leker kase» a démissionné du parti qu'il a contribué à créer, clin d'oeil à ces jeunes des années 1970, cofondateurs du MMM, qui ont rêvé - qui rêvent encore - d'une île Maurice meilleure.

Parmi les premières actions de ces «jeunes gens en colère», le 12 septembre 1969, ils manifestent contre la visite officielle de la princesse Alexandra, au rond-point de Saint Jean. Le lendemain, après des échauffourées près du Majestic, à Port-Louis, plusieurs personnes sont arrêtées : Heeralall Bhugaloo, Jooneed Jeerooburkhan, Abdool Carrim Pooloo, Dev Virahsawmy, Veenoo Mootien, Rabindranath Panchoo, Paul Bérenger et Sushil Khushiram.

∎ Amédée Darga fait partie de l'équipe des débuts.

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∎ Dev Virahsamy après la victoire à la partielle de 1970.

∎ Paul Bérenger et le cuir de 1969.

∎ Sushil Khushiram, militant de la première heure.

∎ «Zeel Peerun enn bon kamarad», a déclaré Paul Bérenger récemment, à l'occasion de la nomination de Nadia Peerun comme «chairperson» de la National Agency for Drug Control.

∎ Heeralall Bhugaloo (au micro) a été président du parti. Il démissionne, intègre le PTr en 1976 puis est nommé ministre de l'Éducation. Il quittera le poste moins d'un mois plus tard.

∎ Avant le QG de la rue Ambrose, il y a eu celui de Port-Louis, en 1971.