Soudan: Projet EarthRanger - La ministre Arlette Soudan-Nonault salue le travail abattu

Le Comité de pilotage du projet régional Déploiement d'EarthRanger a tenu, le 14 avril à Brazzaville, sa dernière réunion qui a marqué la clôture dudit projet.

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault à cette occasion, a salué le travail abattu par ce comité dans l'opérationnalisation du projet.

Lancé en octobre 2022 avec l'appui technique et financier des partenaires tels le Fonds pour l'environnement mondial; Conservation International; l'Institut Allen pour l'intelligence artificielle; WCS; African Parks et Noé, le projet qui visait à la modernisation de la gestion des aires protégées au moyen de l'innovation technologique a atteint son but.

En effet, en quatre ans, plusieurs infrastructures modernes et fonctionnelles ont été construites ; la capacité de collecte et d'analyse des données s'est accrue en temps réel ; des interventions rapides et ciblées ont été menées sur le terrain ; le suivi de la faune, notamment des éléphants, a été renforcé et des centres de contrôle ont été installés dans les parcs nationaux d'Odzala-Kokoua, Conkouati-Douli et Nouabalé-Ndoki

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« Nous avons travaillé dans ces parcs à travers une formation du personnel, donc des écogardes. Nous avons également travaillé dans le déploiement de la technologie pour permettre les actions de sécurité auxquelles nous sommes déjà parvenus », a expliqué Tabby Kabui Njung'e, cheffe de programme et conservation internationale.

Pour sa part, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a encouragé à la vigilance sur la maintenance des équipements, à 'interopérabilité des systèmes et la durabilité financière et institutionnelle du projet. Toutefois, bien avant cette orientation, elle a dressé un bilan positif de ce projet tant dans son organisation que dans la qualité du suivi.

« EarthRanger apporte une réponse structurante, en dotant nos équipes d'outils modernes, fiables et interconnectés, capables de renforcer la surveillance, la réactivité et la sécurité des écogardes », a-t-elle apprécié. Elle a affirmé qu' « Au-delà des technologies, ce projet a instauré une nouvelle culture de gestion fondée sur les données, favorisé la coopération entre les acteurs nationaux et les partenaires, et renforcé les capacités humaines par la formation et le partage d'expériences ».

La cheffe de programme et conservation internationale, Tabby Kabui Njung'e envisage l'opérationnalisation d'autres projets avec la République du Congo, a-t-elle indiqué.