Congo-Brazzaville: Vie associative - Le gouverneur 2025-2026 du District 403 B1 du Lions clubs international en séjour de travail à Brazzaville

Pierre Marie Mboula, gouverneur 2025-2026 du District 403 B1 du Lions clubs international, séjourne à Brazzaville depuis le 17 avril après un passage à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo.

La tradition de l'association Lions clubs international veut que le gouvernement du District visite les clubs des différents pays sous sa gouvernance. Le gouverneur du District 403 B1 du Lions clubs international a sous sa tutelle huit pays d'Afrique centrale que sont l'Angola, le Cameroun, la République du Congo, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad ainsi que Sao Tomé-et-Principe. Durant son mandat, il a la responsabilité de rendre visite à tous les clubs de ces pays sous tutelle pour voir comment ils fonctionnent, de tâter le poule, et d'échanger avec eux, et surtout de prendre connaissance et voir comment les aider à être plus performants. C'est dans ce contexte que Pierre Marie Mboula a rendu visite à ses amis de Brazzaville. «Je suis ravi d'être ici à Brazzaville. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je suis là pour quelques jours de visite aux clubs de Brazzaville après Pointe-Noire. Je voudrais signifier aussi qu'à Brazzaville, je me sens comme chez moi, et dire même que suis venu plusieurs fois dans cette ville», a-t-il déclaré à sa descente d'avion.

Concernant le programme de son séjour, le gouverneur du District 403 B1 a fait savoir que les lions du Congo lui ont réservé la primeur de lui dire. «Je le saurai pendant ma visite. Ce que je sais déjà, c'est que nous avons une action sur la protection de l'environnement, dimanche 19 avril. Dans notre association, la semaine de l'environnement c'est du 18 au 29 avril», a précisé Pierre Marie Mboula.

A titre de rappel, l'association Lions clubs international focalise ses actions sur les axes prioritaires ci-après : l'environnement, la lutte contre le diabète, la lutte contre le cancer infantile, la lutte contre la faim, la lutte contre la cécité, la lutte contre les catastrophes, la protection de l'enfance, le bien-être, ....

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Notons que Pierre-Marie Mboula est un membre éminent du Lions clubs international, élu gouverneur du District 403 B1 pour le mandat 2025-2026. Originaire du Gabon, il a un long parcours au sein de l'association, incluant la présidence du Lions club Libreville Hibiscus (2002-2003, 2011-2012) dont il est membre depuis 1999 et plusieurs postes à responsabilité au niveau du district, de zone et de région. Pierre-Moussa Mboula est connu pour son engagement dans le service humanitaire, notamment dans les domaines de la vue, du diabète, et de la jeunesse.