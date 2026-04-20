Cameroun: Assemblée parlementaire de la Francophonie - Pierre Ngolo invité à la 51e session annuelle de juin au Cameroun

Reçu en audience le 17 avril par le président du Sénat, le président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Hilarion Etong, lui a transmis l'invitation pour prendre part aux travaux de la 51e session annuelle de cette institution qui sera organisée du 7 au 12 juillet prochains à Yaoundé, au Cameroun.

L'événement réunira des délégations venues d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du Pacifique autour de débats sur les grands enjeux contemporains et de partage d'expériences législatives. Selon Hilarion Etong, la section congolaise de l'APF, dont Pierre Ngolo est le président d'honneur, est l'une des plus anciennes dans ce mouvement de la Francophonie, occupant une place centrale. « C'est une section qui s'illustre par le poids de ses idées et de ses contributions dans l'espace parlementaire francophone. Il m'a dit qu'il ferait tout pour être présent à Yaoundé, très prochainement », a expliqué le président de l'APF à sa sortie d'audience.

Arrivé au Congo dans le cadre de l'investiture du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 16 avril, Hilarion Etong s'est félicité de l'invitation des plus hautes autorités congolaises. « Je tiens donc à venir le remercier pour cette invitation, parce que, comme vous le savez sans doute, le président Pierre Ngolo et le Parlement congolais ont soutenu ma candidature, ils m'ont permis d'accéder à cette charge de président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Je l'ai également prié d'accepter de transmettre à monsieur le président de la République les félicitations du Parlement de la Francophonie, auxquelles j'associe naturellement les miennes propres. Je l'ai aussi prié qu'il lui soit possible de transmettre à monsieur le président de la République les voeux que je formule pour le succès de sa nouvelle mission à la tête de la République du Congo », a précisé le président de l'APF.