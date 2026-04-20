Congo-Brazzaville: Coopération - Les relations entre le Congo et la Chine toujours au beau fixe

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu le 15 avril, la veille de la cérémonie d'investiture du président de la République, le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Shao Hong. Au cours des échanges, plusieurs questions sur le développement des relations entre les deux pays ont été relevées, afin d'assurer une prospérité commune, au grand bénéfice des deux peuples.

L'arrivée du vice-président du CCPPC, représentant le président Xi Jinping à l'occasion de la prestation de serment de son homologue, Denis Sassou N'Guesso, a permis de mettre en avant l'excellente relation qui lie les deux pays depuis plus de soixante ans. Pour Shao Hong, le partenariat entre la Chine et le Congo est parmi les plus exemplaires des relations nouées par la Chine avec les autres pays africains. « Nous sommes de bons amis et de bons partenaires qui se témoignent mutuellement confiance, compréhension et soutien sur la voie vers la modernisation », a-t-il indiqué.

Afin de raffermir cette coopération bilatérale, le vice-président du CCPPC, équivalent du Sénat au Congo, a présenté pendant cet entretien avec le président du Sénat plusieurs actions qui devront être prises pour mettre en oeuvre le consensus dégagé par leurs chefs d'Etat respectifs. La délégation chinoise proposera d'approfondir la confiance politique mutuelle, de promouvoir la coopération pragmatique et de renforcer la solidarité et la coordination pour préserver ensemble l'équité et la justice internationale. « Nous devons nous opposer fermement aux actes unilatéraux et hégémoniques pour préserver les intérêts communs du Sud global », a exhorté Shao Hong. Il a rappelé qu'il faut aussi travailler pour l'avènement d'un monde multipolaire, égal et ordonné « pour la mondialisation économique, bénéfique pour tous et inclusive, de sorte que le monde évolue vers la paix, la sécurité, la prospérité et le progrès ».

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Pour le président du Sénat, le soutien important de la Chine à l'endroit du Congo justifie l'intérêt de l'amitié et le renforcement de leur partenariat. « Nous devons ensemble renforcer la coopération, la solidarité, surtout dans un monde de plus en plus trouble où la logique de la puissance prend le dessus sur la logique de la raison », a suggéré Pierre Ngolo.

Au-delà de l'Etat, il a insisté sur le fait que la relation entre les deux pays ne devrait pas être qu'institutionnelle mais que les populations ressentent également les bénéfices de cette collaboration. « Quand nous nous retrouvons en face des Chinois, nous sommes en face des amis, des parents », a-t-il déclaré.

A travers les échanges, le CCPPC s'est dit prêt à travailler avec le Sénat pour consolider davantage le partenariat en matière de renforcement des capacités, notamment à travers les formations et les séminaires.