Congo-Brazzaville: Pagir - 15 milliards FCFA additionnels obtenus pour poursuivre les réformes économiques

Lancé en 2023 avec un budget de 42 milliards FCFA financé par la Banque mondiale, le Programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle et réformes (Pagir) touche à sa fin. Mais, compte tenu de bons résultats probants obtenus à la première phase du projet, le gouvernement a sollicité un financement additionnel de 15 milliards FCFA pour permettre de renforcer les réformes économiques.

Une réunion du Comité de pilotage (Copil) du projet, la troisième du genre, a été organisée le 15 avril à Brazzaville sous l'autorité de son président, Gervais Bouiti Viaudo, pour débattre de la question. Cette session ordinaire a permis aux participants d'examiner les deux points inscrits à l'ordre du jour.

Il s'est agi, en premier, de l'examen du rapport d'exécution du Pagir exercice 2025, dans son volet axé sur les résultats, ainsi que sur le financement du projet d'investissement. L'objectif était d'évaluer et d'apprécier les performances réalisées ainsi que les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des réformes engagées.

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En second lieu, ils ont examiné puis adopté le plan de travail et le budget annuel exercice 2026, un programme détaillé qui permettra aux gestionnaires du projet de poursuivre la mise en oeuvre des réformes. Le but étant d'améliorer la gestion des finances publiques, de renforcer la mobilisation des ressources et d'optimiser les dépenses, principalement dans la santé et l'éducation jusqu'en 2027.

« Cette session se tient en plein moment d'échanges techniques et institutionnels liés à la préparation des négociations du financement additionnel du Pagir. Cela donne à nos travaux une portée particulière. Le bilan 2025 et la programmation 2026 que nous examinons aujourd'hui constitueront des éléments déterminants dans la crédibilité de notre dossier de financement, et dans la consolidation du partenariat avec la Banque mondiale », a indiqué le président du Copil, Gervais Bouiti Viaudo.

Pour garantir la meilleure mise en oeuvre du projet, il a rappelé à l'équipe dirigeante la nécessité de renforcer la coordination entre les ministères bénéficiaires. Le président du Copil a aussi insisté sur l'amélioration du système de la passation des marchés, afin de réduire les délais et éviter la perte de temps sur les activités critiques.