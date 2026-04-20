Congo-Brazzaville: Coopération énergétique - Le Congo et la Corée du Sud explorent de nombreuses opportunités

En visite à Brazzaville dans le cadre de l'investiture du président Denis Sassou N'Guesso, l'envoyé spécial du ministre Sud-coréen des Affaires étrangères, Hai-Ung Jung, a échangé avec le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard. Ils entrevoient le développement de partenariats énergétiques mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

La République du Congo et la République de Corée envisagent de renforcer leur coopération dans le secteur énergétique. Au centre de la rencontre entre Bruno Jean Richard Itoua et Hai-Ung Jung, figuraient les opportunités de collaboration dans un domaine stratégique pour les deux nations. À l'issue de l'entretien, Hai-Ung Jung a souligné la complémentarité des économies congolaise et Sud-coréenne en matière d'énergie. « La Corée est un pays dépourvu de ressources naturelles comme le pétrole brut ou le gaz naturel, mais elle dispose d'une expertise avancée dans les industries pétrochimiques, ainsi que dans les technologies liées au gaz naturel liquéfié, notamment les terminaux et les navires spécialisés », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette complémentarité ouvre la voie à des partenariats prometteurs. « Nous pouvons identifier des projets de coopération concrets et mutuellement bénéfiques », a-t-il ajouté, se félicitant de la qualité des échanges avec les autorités congolaises. L'émissaire Sud-coréen a également indiqué qu'à son retour, il s'emploiera à mobiliser les institutions gouvernementales ainsi que les entreprises de son pays afin d'explorer des pistes concrètes de collaboration avec le Congo.

Cette rencontre marque ainsi une première étape vers un rapprochement énergétique entre les deux pays, susceptible de se traduire, à terme, par des investissements et des projets structurants dans le secteur des hydrocarbures et des technologies associées.

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