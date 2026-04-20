Tunisie: Washington - La Tunisie renforce ses partenariats économiques

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a tenu une série de rencontres bilatérales en marge des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, organisées à Washington du 13 au 17 avril 2026.

Sa rencontre avec le Vice-Président de la Banque Mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, a permis aux deux parties d'exprimer leur satisfaction quant au niveau de coopération actuel et leur volonté commune de le renforcer, en cohérence avec les priorités de la Tunisie et ses objectifs de développement économique et social.

Le ministre a souligné la nécessité d'inscrire cette coopération, au cours des prochaines années, dans le cadre des orientations du plan de développement 2026-2030.

Évoquant la situation économique, Samir Abdelhafidh a mis en avant la résilience et l'amélioration de l'économie nationale, illustrées par plusieurs indicateurs, tout en rappelant l'ampleur des défis liés aux récentes évolutions et aux fluctuations géopolitiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, dans ce contexte, appelé à une mobilisation accrue pour consolider la coopération et faire face à ces enjeux.

En marge de ces réunions, le ministre s'est également entretenu avec le président du Fonds international de développement agricole, Alvaro Lario, le Vice-Président de la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement, Matteo Patrone, le directeur général Moyen-Orient et Europe de l'Agence japonaise de coopération internationale, Kotano Tanaka, ainsi que le directeur du Programme des Nations unies pour le développement, Alexandre De Croo.

Ces rencontres ont porté sur l'état de la coopération en cours et les perspectives de son renforcement. Le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme de coopération et d'en améliorer l'efficacité afin d'atteindre les objectifs économiques et sociaux fixés.

De leur côté, les responsables des institutions internationales ont salué la qualité des relations avec la Tunisie et réaffirmé leur engagement à soutenir davantage les efforts engagés.

Par ailleurs, Samir Abdelhafidh a présenté l'expérience tunisienne lors d'une conférence sur les partenariats mondiaux pour le développement des compétences et la mobilité de la main-d'oeuvre. Il a également exposé la stratégie du pays en matière de sécurité alimentaire et de création d'emplois dans le secteur agroalimentaire, mettant l'accent sur le développement des systèmes agricoles, des chaînes de valeur et la gestion des ressources en eau.

Lire aussi: Partenariat tuniso-italien : de nouveaux projets en vue pour la ville de Tunis