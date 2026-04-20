Tunisie: Visant des partenariats dans la digitalisation, six entreprises tunisiennes affichent présents en Allemagne

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

De petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des startups tunisiennes participent au salon Allemand « Hannover Messe » qui est dédié aux industries intelligentes 4.0. Cette délégation tunisienne composée, au total, de six entreprises, sera donc à Hanovre du 20 au 24 avril 2026.

La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook de l'ambassade de Tunisie en Allemagne qui a indiqué que la délégation précitée comprend également des représentants de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), des représentants de la Chambre Tuniso-Allemande de l'Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et ceux du bureau de la GIZ (Agence allemande de coopération internationale) en Tunisie.

Selon la même source, la délégation devrait mener une série de rencontres professionnelles (B2B) avec plusieurs entreprises allemandes et internationales, ainsi qu'avec des structures d'appui allemandes, telles que le ministère de l'Économie et de l'Industrie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Bureau allemand de promotion des importations (IPD) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Hanovre.

L'objectif est d'explorer les opportunités de partenariat dans le domaine des nouvelles technologies et de la numérisation du secteur industriel.

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