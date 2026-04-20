Angola: Le pape Léon XIV arrive en Angola

Luanda — Le pape Léon XIV est arrivé ce samedi après-midi en Angola pour une visite de quatre jours. Il a été accueilli à l'aéroport international 4 de Fevereiro par le président de la République, João Lourenço.

Il s'agit de la troisième visite d'un souverain pontife de l'Église catholique romaine en Angola, un événement marqué par une forte portée symbolique sur les plans religieux, diplomatique et social.

Des milliers de fidèles se sont rassemblés à l'aéroport pour accueillir Robert Francis Prevost, élu pape le 8 mai 2025, qui a choisi le nom de Léon XIV en référence à la tradition de fermeté doctrinale et d'engagement social associée à Léon XIII, connu pour sa défense de la justice sociale et des droits des travailleurs.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un voyage apostolique en Afrique, débuté en Algérie, poursuivi au Cameroun, et désormais en Angola, avant de s'achever en Guinée équatoriale.

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Après son arrivée, le souverain pontife s'est rendu au palais présidentiel pour une rencontre de courtoisie avec le Chef de l'État.

Dans la journée, Léon XIV doit également rencontrer les membres du corps diplomatique, ainsi que des responsables religieux et des représentants de la société civile.

Dimanche matin, le Saint-Père célébrera une messe à la centralité de Kilamba, à Luanda, avant de se rendre dans l'après-midi au sanctuaire de Notre-Dame de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, où il récitera le chapelet avec les fidèles.

Lundi 20, le pape se déplacera à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où il célébrera une messe et visitera un centre d'accueil pour personnes âgées. Dans l'après-midi, de retour à Luanda, il rencontrera les évêques, prêtres, religieuses et catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fátima.

La cérémonie d'adieu est prévue mardi 21, suivie de son départ pour la Guinée équatoriale, dernière étape de son périple africain.