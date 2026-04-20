Angola: Profil du pape Léon XIV

Luanda — Le pape Léon XIV, de son nom civil Robertus Franciscus Prevost, figure parmi les personnalités majeures de l'Église catholique contemporaine. Il se distingue par une formation académique solide, une importante expérience missionnaire et un parcours de gouvernance ecclésiale consolidé sur plusieurs décennies.

Premier pontife issu de l'Ordre de Saint-Augustin, il est le deuxième pape originaire du continent américain après François, bien qu'il soit natif de l'Amérique du Nord.

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'État de l'Illinois (États-Unis), il est le fils de Louis Marius Prevost, d'ascendance française et italienne, et de Mildred Martínez, d'origine espagnole. Il grandit au sein d'un environnement familial structuré, aux côtés de ses frères Louis Martín et John Joseph, et manifeste très tôt un intérêt pour la vie religieuse et les études.

Sa formation débute au petit séminaire des pères augustins, avant de poursuivre ses études à l'université de Villanova, en Pennsylvanie, où il obtient en 1977 une licence en mathématiques, parallèlement à des études de philosophie.

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La même année, il entre au noviciat de l'Ordre de Saint-Augustin à Saint-Louis, marquant le début officiel de sa vie religieuse. Il prononce ses premiers voeux en 1978, puis ses voeux solennels en 1981, scellant son engagement définitif dans la vie consacrée.

Il poursuit sa formation théologique à la Catholic Theological Union de Chicago, où il obtient un diplôme en théologie. À 27 ans, il est envoyé à Rome pour approfondir ses études en droit canonique à la Pontifical University of Saint Thomas Aquinas (Angelicum).

Il est ordonné prêtre le 19 juin 1982 au Collège augustinien de Santa Monica par Mgr Jean Jadot.

Après l'obtention de sa licence en 1984, il entame une étape déterminante de son parcours pastoral au Pérou. Entre 1985 et 1986, il exerce à Chulucanas, dans la région de Piura, puis à Trujillo, où il restera près de onze ans.

Durant cette période, il occupe plusieurs fonctions de responsabilité : prieur de communauté, directeur de formation, formateur de religieux, vicaire judiciaire et enseignant en droit canonique, patristique et morale. Il assure également un important travail pastoral dans des zones périphériques et défavorisées, accompagnant des communautés vulnérables.

Cette expérience missionnaire forge sa réputation de pasteur proche des populations et attentif aux réalités sociales complexes.

En 1999, il retourne aux États-Unis et est élu prieur provincial de la province augustinienne « Mother of Good Counsel » à Chicago. Peu après, il est élu prieur général de l'Ordre de Saint-Augustin, fonction qu'il exerce pendant deux mandats consécutifs après sa réélection en 2007, dirigeant ainsi l'ordre au niveau mondial.

En 2013, il revient dans sa province d'origine pour des missions de formation et de direction, jusqu'à sa nomination en 2014 par le pape François comme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, au Pérou, avec élévation à l'épiscopat. Il est ordonné évêque le 12 décembre 2014, en la fête de Notre-Dame de Guadalupe.

Sa devise épiscopale, "In Illo uno unum", inspirée de saint Augustin, exprime l'idée d'unité dans la diversité au sein de l'Église.

En 2015, il devient évêque de Chiclayo. En 2018, il est nommé deuxième vice-président de la Conférence épiscopale péruvienne, où il siège également au conseil économique et préside la commission de la culture et de l'éducation.

À partir de 2019, il intègre progressivement la Curie romaine, devenant membre de la Congrégation pour le clergé puis de celle pour les évêques. En 2020, il est également administrateur apostolique du diocèse de Callao.

En janvier 2023, il est nommé préfet du Dicastère pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, et élevé au rang d'archevêque.

Lors du consistoire de septembre 2023, il est créé cardinal et assume des responsabilités centrales dans la gouvernance de l'Église universelle.

Il participe activement aux processus de nomination épiscopale et aux réflexions du Synode des évêques sur la synodalité, ainsi qu'à plusieurs assemblées générales à Rome.

En février 2024, il prend possession de son titre cardinalice et est élevé à l'ordre des évêques, recevant l'Église suburbicaire d'Albano.

Durant la maladie du pape François, il se distingue en présidant des moments de prière sur la place Saint-Pierre, notamment le rosaire pour la santé du pontife, ce qui accroît sa visibilité au sein de l'Église.

Son élection comme pape Léon XIV, le 8 mai 2025, consacre un parcours marqué par la fidélité, la rigueur administrative et la sensibilité pastorale.

Son expérience internationale, notamment en Amérique latine, ainsi que sa formation intellectuelle et son enracinement augustinien, orientent un pontificat centré sur l'unité de l'Église, le dialogue et l'attention aux périphéries humaines et sociales.

Doté d'un profil discret mais ferme et conciliateur, Léon XIV est appelé à guider l'Église catholique dans un contexte mondial complexe, marqué par de profondes mutations sociales et culturelles, en plaçant l'unité et l'élan missionnaire au coeur de son action.