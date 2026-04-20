Angola: Plus de 200 scouts attendent le pape à la Nonciature apostolique

18 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Un groupe de scouts attend depuis les premières heures de la journée à la Nonciature apostolique de Luanda l'arrivée du pape Léon XIV.

Située dans le quartier de Maculusso, la Nonciature apostolique figure parmi les lieux destinés à accueillir le Saint-Père après l'atterrissage de l'appareil d'ITA Airways dans la capitale angolaise.

Selon le programme officiel, le souverain pontife doit arriver à 15h00 à l'aéroport international 4 de Fevereiro, à Luanda, en provenance du Cameroun, à bord de l'avion papal.

Le pape Léon XIV est le troisième souverain pontife à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au programme de sa première journée à Luanda figurent des rencontres avec le Président de la République, João Lourenço, des membres du Gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des représentants de la société civile.

Dans la soirée, un entretien privé est prévu avec les évêques.

Dimanche matin, le Saint-Père célébrera une messe à la centralité de Kilamba, à Luanda, avant de se rendre dans l'après-midi au sanctuaire de Notre-Dame de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, où il présidera la prière du Saint Rosaire, suivie d'une rencontre avec les pèlerins.

Lundi 20, le pape se rendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, pour y célébrer une messe et visiter un centre d'accueil pour personnes âgées. Dans l'après-midi, de retour à Luanda, il rencontrera les évêques, prêtres, religieuses et catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fátima.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.