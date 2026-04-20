Angola: Plus de 200 scouts attendent le pape à la Nonciature apostolique

Luanda — Un groupe de scouts attend depuis les premières heures de la journée à la Nonciature apostolique de Luanda l'arrivée du pape Léon XIV.

Située dans le quartier de Maculusso, la Nonciature apostolique figure parmi les lieux destinés à accueillir le Saint-Père après l'atterrissage de l'appareil d'ITA Airways dans la capitale angolaise.

Selon le programme officiel, le souverain pontife doit arriver à 15h00 à l'aéroport international 4 de Fevereiro, à Luanda, en provenance du Cameroun, à bord de l'avion papal.

Le pape Léon XIV est le troisième souverain pontife à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI.

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Au programme de sa première journée à Luanda figurent des rencontres avec le Président de la République, João Lourenço, des membres du Gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des représentants de la société civile.

Dans la soirée, un entretien privé est prévu avec les évêques.

Dimanche matin, le Saint-Père célébrera une messe à la centralité de Kilamba, à Luanda, avant de se rendre dans l'après-midi au sanctuaire de Notre-Dame de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, où il présidera la prière du Saint Rosaire, suivie d'une rencontre avec les pèlerins.

Lundi 20, le pape se rendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, pour y célébrer une messe et visiter un centre d'accueil pour personnes âgées. Dans l'après-midi, de retour à Luanda, il rencontrera les évêques, prêtres, religieuses et catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fátima.