Angola: 500 choristes sont mobilisés à Kilamba pour assurer l'accueil liturgique du pape Léon XIV

Luanda — Une chorale forte de 500 voix est mobilisée à Kilamba afin d'assurer l'accueil liturgique du pape Léon XIV, dimanche, dans une démarche qui souligne la portée spirituelle et communautaire de la visite du souverain pontife en Angola.

L'information a été communiquée ce samedi par le vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Luanda, l'abbé Adelino Calonda, qui a souligné l'engagement des paroisses et des mouvements ecclésiaux dans l'organisation d'un accueil marqué par la foi, l'ordre et une forte participation des fidèles.

Selon ce religieux, le long des axes reliant l'aéroport international 4 de Fevereiro à Cidade Alta, des membres de différentes paroisses ont été mobilisés pour se positionner en des points stratégiques, afin de saluer et d'exprimer leur joie face à la présence du souverain pontif.

L'abbé Adelino Calonda a souligné que l'accueil liturgique constitue « un service pastoral fondamental et une authentique attitude chrétienne d'hospitalité », précisant qu'il consiste à recevoir les fidèles à l'entrée de l'église dans la joie, afin de créer un climat fraternel avant le début des célébrations.

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« L'objectif est de faire en sorte que chacun se sente aimé et pleinement intégré à la communauté, dans une expression concrète de l'amour de Dieu », a-t-il affirmé.

Cette initiative s'inscrit dans l'ensemble des activités préparatoires à la visite papale, considérée comme un moment historique pour l'Église catholique en Angola et un symbole d'unité spirituelle pour les fidèles.

Plus de 400 éléments des forces de défense et de sécurité ont été mobilisés pour garantir la sécurité de la messe solennelle que célébrera le pape dimanche à Kilamba, dans le cadre d'une opération baptisée « Santidade ».

La commission organisatrice de la visite papale interdit, durant les événements à Luanda, Icolo e Bengo et Lunda-Sul, l'usage de boissons alcoolisées, de substances illicites, d'objets tranchants, d'équipements sonores, de sommes d'argent excessives ainsi que de chaises.

Sur le plan sécuritaire, les autorités ont assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, notamment avec la mise en place d'un poste de commandement dans le cadre de l'opération « Santidade ».

La troisième visite d'un pape en Angola se déroule dans un contexte marqué par la consolidation de la réconciliation nationale, sous le thème « Pèlerin de l'espérance, de la réconciliation et de la paix ».

Attendu ce samedi en Angola, le pape Léon XIV va, au cours de ses quatre jours de visite, s'entretenir avec le Président João Lourenço, rencontrer des représentants de la société civile et du corps diplomatique, ainsi que tenir une réunion privée avec les évêques.

Son programme comprend également la récitation du chapelet à Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, ainsi qu'un déplacement à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où il visitera un centre d'accueil pour personnes âgées et célébrera une messe.

Le souverain pontife rencontrera par ailleurs des évêques, prêtres, consacrés et agents pastoraux.

Le pape Léon XIV est le troisième pontife à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI.