Angola: Léon XIV en route pour Luanda

18 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Yaoundé — Le pape Léon XIV a quitté ce samedi 18 la ville de Yaoundé, au Cameroun, à destination de Luanda (Angola), troisième étape de son premier voyage apostolique sur le continent africain.

La cérémonie d'adieu a été marquée par une messe en plein air célébrée à l'aéroport international de Yaoundé, au cours de laquelle le Saint-Père a exprimé sa gratitude envers le peuple camerounais pour l'accueil qui lui a été réservé, ainsi que pour les moments de joie et de foi partagés.

Selon le souverain pontife, la foi n'épargne pas les fidèles des turbulences et des épreuves et peut, à certains moments, céder la place à la crainte. Toutefois, dans ces circonstances, à l'image des disciples sur la mer de Galilée, le Christ ne les abandonne jamais.

Il a souligné que l'Église a elle aussi traversé de nombreuses tempêtes au fil des siècles, faisant l'expérience de la peur et du doute, à l'instar des disciples lors de la traversée du lac de Tibériade.

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« C'est ce que nous ressentons lorsque, accablés par des forces adverses, nous avons l'impression de sombrer, de nous retrouver seuls et fragiles. Mais il n'en est rien, car le Christ est toujours avec nous », a-t-il déclaré.

Le pape a par ailleurs salué la vitalité de l'Église camerounaise, qu'il a décrite comme jeune, riche de dons et animée d'un enthousiasme vibrant dans sa diversité et son harmonie.

« Faites en sorte que les vents contraires, inévitables dans la vie, deviennent des occasions de croissance dans le service joyeux de Dieu et des autres, dans le partage, l'écoute, la prière et le désir de progresser ensemble », a-t-il conclu.

En Angola, troisième pays africain visité dans le cadre de cette tournée apostolique, l'évêque de Rome doit avoir un entretien de courtoisie avec le président angolais, João Lourenço.

Dimanche 19, le pape célébrera une messe à la centralité de Kilamba, avant de se rendre à la localité de Muxima, située à environ 100 kilomètres de Luanda, dans la province d'Icolo e Bengo, où il visitera les travaux de construction du sanctuaire marial « Mama Muxima » et présidera la prière du Rosaire avec les fidèles.

La troisième et dernière étape de la visite pastorale en Angola est prévue le 20 à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où le Saint-Père visitera un centre d'accueil pour personnes âgées et célébrera une messe en plein air.

MR/OHA/BS

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