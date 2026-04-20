Angola: Le pape a été accueilli à Luanda par une forte ovation populaire

Luanda — Le pape Léon XIV a été accueilli ce samedi après-midi sous de vives acclamations de la population lors de son arrivée à Luanda, dans le cadre d'une visite apostolique de quatre jours en Angola.

Des milliers de fidèles, issus de différentes paroisses et diocèses, se sont massés le long des principales artères de la capitale ainsi qu'aux abords des lieux traversés par le souverain pontife, exprimant joie, ferveur et enthousiasme.

Entre chants religieux, applaudissements et vagues de drapeaux, la population a salué le passage du chef de l'Église catholique, sur le trajet reliant l'aéroport au palais présidentiel de Cidade Alta, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de sentiment d'unité.

Cette mobilisation populaire confirme l'attente suscitée par une visite qualifiée d'historique, réunissant familles, jeunes et personnes âgées désireuses d'assister à l'arrivée du Saint-Père.

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Le renforcement des dispositifs de sécurité et l'organisation logistique ont permis un déroulement ordonné de l'événement, dans une capitale restée calme, avec une circulation encadrée et une forte présence des forces de l'ordre.

Tout au long du parcours, notamment sur les avenues Revolução de Outubro et 17 de Setembro, le pape Léon XIV, à bord de la papamobile, a répondu aux marques d'affection par des bénédictions et des salutations, manifestant ainsi sa proximité avec les fidèles.

À l'issue de cette première séquence, le souverain pontife doit s'entretenir en audience de courtoisie avec le Président de la République, João Lourenço.

Dans la soirée, un entretien privé est également prévu avec les évêques angolais.

Dimanche 19 avril, le Saint-Père célébrera une messe à Kilamba à 9h30, principal temps fort religieux de la matinée.

Dans l'après-midi, il se rendra en hélicoptère à Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, où il visitera le sanctuaire marial « Mamã Muxima ». Il y récitera le rosaire avec les fidèles et adressera un message aux jeunes, avant de regagner Luanda en fin de journée.

Le programme prévoit également un déplacement à Saurimo, le 20 avril, marquant la première visite d'un pape dans l'est de l'Angola. Sur place, Léon XIV visitera un centre d'accueil pour personnes âgées et célèbrera une messe en plein air, avant son retour à la capitale le même jour.

De retour à Luanda, l'évêque de Rome rencontrera des missionnaires, notamment des évêques, prêtres, religieux et agents pastoraux à la paroisse Notre-Dame de Fátima, où il devrait également s'exprimer.

Cette rencontre avec les agents pastoraux constitue le dernier engagement officiel de la visite du pape Léon XIV en Angola.

Le mardi 21 avril, le Saint-Père quittera le pays à destination de la Guinée équatoriale, dans le cadre de son périple régional.

LDN/ART/BS