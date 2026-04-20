Angola: La visite du pape Léon XIV en Angola renforce la foi et l'engagement social

Luanda — Le directeur du Centre d'études Populorum Progressio Angola, Domingos das Neves, a souligné ce samedi à Luanda que la visite du pape Léon XIV contribue au renforcement de la foi, de l'unité, de l'engagement social et de l'approfondissement spirituel des chrétiens angolais.

Selon ce vaticaniste et professeur universitaire angolais, interrogé par l'ANGOP à l'occasion de la visite pontificale qui se déroule du samedi 18 au 21 du mois en cours, cet événement revêt une grande importance spirituelle et sociale pour l'Église comme pour le pays.

Pour l'expert, une visite apostolique possède une forte portée religieuse, dans la mesure où le pape, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, accomplit une mission de nature apostolique auprès des communautés chrétiennes à travers le monde.

Il a rappelé que cette mission de proximité et de confirmation de la foi des fidèles constitue un élément essentiel pour le peuple chrétien.

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Dans ce contexte, la visite est jugée hautement significative, le pape ayant pour mission de « confirmer ses frères dans la foi », sa présence représentant ainsi un moyen concret de renforcer la vie spirituelle des chrétiens angolais.

S'agissant du choix des lieux retenus pour les célébrations publiques, l'universitaire précise qu'il ne s'agit pas de décisions arbitraires ou purement stratégiques, mais d'une évaluation technique effectuée par des experts du Saint-Siège, sur la base de propositions des autorités angolaises et en tenant compte des conditions d'accessibilité.

Il ajoute que la présence du pape en Angola est également perçue comme une reconnaissance de la maturité de l'Église locale, forte de plus de cinq siècles d'évangélisation et considérée comme l'une des plus anciennes d'Afrique subsaharienne.

Le responsable exprime enfin l'espoir que le souverain pontife encourage un engagement accru des citoyens en faveur de la justice sociale et de la réconciliation nationale, des dimensions qu'il juge essentielles pour la consolidation d'un développement durable et structurel.