Maroc/Sénégal: Trois supporters sénégalais libérés, selon leur avocat

18 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La situation des supporters sénégalais détenus au Maroc connaît une première évolution positive. Selon Me Kabou, avocat et conseil des 18 compatriotes incarcérés, trois d'entre eux ont été effectivement libérés.

Dans une déclaration adressée à la communauté nationale, l'avocat a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises pour leur implication dans le dossier. « Merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences », a-t-il notamment indiqué, saluant les efforts entrepris pour obtenir ces premières libérations.

Tout commence après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat, le 18 janvier. Dix-huit supporters sénégalais sont arrêtés puis jugés pour hooliganisme, dégradations et troubles à l'ordre public. En première instance, le 19 février, ils écopent de peines allant de trois mois à un an de prison ferme, assorties d'amendes.

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Sur le plan judiciaire, la défense, assurée notamment par Me Kabou, conteste vigoureusement la procédure, dénonçant un procès jugé inéquitable et un manque de preuves. Malgré ces arguments, la Cour d'appel de Rabat confirme récemment l'ensemble des peines prononcées en première instance.

C'est précisément cette confirmation des peines qui ouvre la voie aux premières libérations. En effet, les trois supporters condamnés à la peine la plus courte (trois mois) avaient déjà purgé l'intégralité de leur sanction au moment du verdict en appel. Leur libération devient alors automatique et imminente, comme l'avait annoncé leur avocat.

Ainsi, la sortie de prison des trois compatriotes n'est pas liée à un acquittement ou à une mesure de clémence exceptionnelle, mais à l'exécution complète de leur peine, dans le cadre d'une décision judiciaire confirmée.

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