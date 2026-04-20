Sénégal/Maroc: Incidents de la CAN 2025 - Trois supporters sénégalais recouvrent la liberté (avocat)

Dakar — Trois des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 ont été libérés, ce samedi, après avoir purgé leur peine de trois mois de prison ferme, a appris l'APS de source judiciaire.

"Chers compatriotes, merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences. Je vous informe de la libération effective de trois des 18 compatriotes détenus au Maroc", a écrit sur sa page X Me Patrick Kabou, avocat en charge du dossier.

Les personnes libérées sont Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade. Elles faisaient partie du groupe condamné par la Cour d'appel de Rabat à des peines en première instance de trois mois de prison pour "hooliganisme", en lien avec les incidents ayant émaillé la finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc.

Au total, 18 supporters sénégalais avaient été interpellés puis jugés par la justice marocaine pour des faits incluant des troubles à l'ordre public, des jets de projectiles et des dégradations d'équipements dans l'enceinte sportive.

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Les condamnations prononcées vont de trois mois à un an de prison ferme, réparties comme suit : trois mois pour trois supporters, six mois pour six autres et un an pour neuf d'entre eux. Ces peines ont été confirmées en appel, malgré les contestations de la défense.