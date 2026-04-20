Sénégal/Maroc: Incidents de la CAN 2025 - Trois supporters sénégalais recouvrent la liberté (avocat)

18 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Trois des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 ont été libérés, ce samedi, après avoir purgé leur peine de trois mois de prison ferme, a appris l'APS de source judiciaire.

"Chers compatriotes, merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences. Je vous informe de la libération effective de trois des 18 compatriotes détenus au Maroc", a écrit sur sa page X Me Patrick Kabou, avocat en charge du dossier.

Les personnes libérées sont Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade. Elles faisaient partie du groupe condamné par la Cour d'appel de Rabat à des peines en première instance de trois mois de prison pour "hooliganisme", en lien avec les incidents ayant émaillé la finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc.

Au total, 18 supporters sénégalais avaient été interpellés puis jugés par la justice marocaine pour des faits incluant des troubles à l'ordre public, des jets de projectiles et des dégradations d'équipements dans l'enceinte sportive.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les condamnations prononcées vont de trois mois à un an de prison ferme, réparties comme suit : trois mois pour trois supporters, six mois pour six autres et un an pour neuf d'entre eux. Ces peines ont été confirmées en appel, malgré les contestations de la défense.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.