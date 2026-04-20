Sénégal: MASA d'Abidjan - La chorégraphe franco-sénégalaise Khoudia Touré présente sa création 'Óró'

- La danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise, Khoudia Touré a fait du corps un véritable vecteur de langage dans sa pièce de danse "Óró", présentée dans le cadre de la 14e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (MASA), a constaté l'APS.

Cette édition s'est déroulée du 11 au 18 avril 2026.

Présentée au Goethe-Institut d'Abidjan, cette création artistique explore les multiples états du corps de l'homme pour traduire l'indicible et donner forme à une parole souvent contenue.

"Il s'agit d'une parole qui doit être libérée, une parole puissante à laquelle il faut faire une place, dans des environnements où elle n'est pas toujours entendue", a dit la chorégraphe à l'APS.

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Sur scène, Khoudia Touré est accompagnée des danseurs Ryan Ami et Chris Dialli, tandis que la régie son et lumière est assurée par la Sénégalaise Marie Dia.

À travers une gestuelle intense et habitée, le trio donne corps à des récits profondément humains, traversant une palette d'émotions pour exprimer des besoins essentiels, notamment celui de se libérer de ce qui, parfois, échappe aux mots.

"C'est un spectacle fondamentalement ancré dans la parole", a expliqué la chorégraphe, ajoutant que la pièce "Óró" est le fruit d'un travail de collecte de témoignages auprès des jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans, rencontrés dans plusieurs localités du Sénégal, notamment à Saint-Louis et Dakar, mais aussi, en France et au Canada.

De ces récits est née une oeuvre à la fois percutante et vibrante, nourrie par les énergies du hip-hop, du krump et de la danse contemporaine.

Participant pour la première fois au MASA, Khoudia Touré voit en ce rendez-vous "une plateforme exigeante, offrant l'opportunité d'être visible et de rencontrer des professionnels venus du monde entier". Elle entend ainsi s'appuyer sur cette vitrine pour favoriser la diffusion de sa pièce.