Tunisie: La veille demeure de mise

Dans le cadre des efforts constants de l'État pour préserver la sécurité nationale et renforcer la vigilance collective, il est indéniable que les services compétents ont réalisé des avancées notables dans le démantèlement de cellules extrémistes et le défèrement de leurs responsables devant la justice.

Le ministère des Affaires religieuses, pleinement conscient de ces enjeux, suit la situation dans les lieux de culte avec attention et en coordination avec les autorités concernées.

L'objectif demeure clair : garantir la sérénité des citoyens, préserver l'unité nationale et consolider le chemin de réussite et de stabilité tracé par le Président de la République. Voie confirmée et raffermie constamment à travers les innombrables mesures qu'il prend régulièrement pour réhabiliter la religion islamique sublime, réconcilier les Tunisiens avec leurs mosquées confisquées lors de la décennie de braise par les apôtres de l'incompréhension, de l'intolérance et de la haine entre les citoyens d'un même pays.

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Il reste que grâce à l'approche pédagogique. clairvoyante mise en oeuvre par le Chef de l'Etat et exécutée sous son suivi régulier, les Tunisiens, plus particulièrement les jeunes, sauront échapper aux griffes des faucons de l'extrémisme. Aidés en cela par leur conscience nourrie, à longueur de journée et de nuit, par les fondement essentiels de l'islam, l'Islam de la tolérance, du dialogue et de l'entente entre les peuples et les civilisations.

Il n'empêche que la veille et la mobilisation doivent demeurer de mise afin que notre pays échappe au cancer du terrorisme daéchiste et consacre plutôt l'énergie de son peuple et de son élite au développement, au progrès et à la prospérité.