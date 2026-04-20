Tunisie: Domaines de l'État - Le ministère réclame des 4x4 pour traquer les infractions

Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, a appelé au renforcement des moyens logistiques et de contrôle de son département, notamment par l'acquisition de véhicules tout-terrain, afin de mieux protéger le domaine public contre les atteintes.

S'exprimant lors d'une séance parlementaire, le ministre a souligné que les constats sur le terrain constituent un élément essentiel de la mission de protection du domaine de l'État. Il a estimé que l'insuffisance des moyens de déplacement et de surveillance limite l'efficacité des opérations de contrôle.

Il a précisé que le budget du ministère figure parmi les plus faibles de l'administration publique, ce qui complique la mise en oeuvre des missions de suivi et de protection. Dans ce cadre, il a indiqué qu'un effort est en cours pour augmenter les crédits alloués dans la prochaine loi de finances, afin de permettre notamment l'acquisition de véhicules 4x4 destinés aux agents chargés des inspections sur le terrain.

Selon le ministre, ces moyens sont indispensables pour intervenir rapidement et constater les éventuelles infractions, une étape jugée déterminante dans la préservation des biens de l'État.

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Par ailleurs, Wajdi Hedhili a évoqué la nécessité de renforcer le cadre juridique, notamment à travers l'instauration de sanctions plus dissuasives à l'encontre des contrevenants. Il a également proposé l'amélioration des conditions de travail de l'Institution chargée du contentieux de l'État, en lui attribuant un siège adapté à ses missions.