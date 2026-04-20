Tunisie: Athlétisme - Marche - Hatem Ghoula - L'homme qui marche encore

Ce champion inusable a pulvérisé dernièrement le record national sur une distance de 21,097 km

La Presse -- Hatem Ghoula est âgé de 52 ans. Il est né le 7 juin 1973 en Tunisie. Il est spécialiste du 20 km marche. Il s'est illustré en décrochant la médaille de bronze aux Championnats du monde 2007 à Osaka, marquant ainsi l'histoire de l'athlétisme tunisien.

Hatem Ghoula s'est classé 9e aux Championnats du monde 1997 à Athènes. Il détient depuis 1997 le record d'Afrique du 20 km marche en 1h19'02", réalisé à Eisenhüttenstadt (Allemagne), qui est également le record de Tunisie.

Il a participé à trois éditions des Jeux Olympiques (2000, 2004, 2008). Sa dernière grande compétition internationale remonte aux Championnats du monde 2013 à Moscou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce champion hors pair vient de remporter la course de semi-marathon marche et a établi un nouveau record national tunisien sur une dis- tance de 21,097 km.

La distance a été homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme (WAF). Il a établi ce record après avoir remporté les championnats de France de marche avec untempsde1h42min14s à Ocquerre, dimanche dernier. Ainsi donc, ce champion que l'on semble avoir oublié, demeure le roi incontesté de la marche. En dépit de son âge, il demeure compétitif.

Son palmarès continental et national est impressionnant:

- 5.000 m marche : 18'05" 49 - 10.000 m marche : 38'24" 31 -20.000mmarche:1h22'51" -30.000mmarche:2h19'21" - 10 km marche : 38'12 "

- 20 km marche : 1 h 19'02"

- 50 km marche : 3 h 58' 44"

- Semi-marathon marche : 1h 42'14"

A se demander pour quelle raison on ne ferait pas appel à cet athlète accompli, encore en activité, d'autant plus que nous possédons des jeunes de qualité qui ont besoin d'un exemple, d'un mentor pour leur faire gagner du temps. Rayen Charni, justement, lors des Championnats du monde d'athlétisme U20 (juniors) 2024 à Lima, s'est en effet approprié le titre mondial au 10.000 m marche masculin. Imen Essâai a remporté, quant à elle, la médaille d'or du 10.000 m marche chez les jeunes/juniors en juillet 2025. Alors que Chahnez Nasri est une authentique championne de la marche tunisienne qui détient des records nationaux et africains.

Lire aussi: Volley-ball : l'Espérance de Tunis s'impose face à l'Étoile du Sahel en finale aller