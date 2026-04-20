Sénégal: Bassirou Diomaye Faye vante les nouvelles orientations diplomatiques du Sénégal

- Les nouvelles orientations diplomatiques du Sénégal consacrent "'l'affirmation lucide" du pays à définir et conduire, en toute indépendance, ses choix et ses priorités, a souligné samedi à Diamniadio, le président Bassirou Diomaye Faye.

"Il nous appartient, tout en nous appuyant sur nos ressorts traditionnels, d'adapter notre diplomatie et de moderniser ses instruments pour la rendre plus efficace" , a-t-il déclaré à l'ouverture de la 7e conférence général des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal.

Il a notamment insisté sur le fait que le renouveau de la coopération internationale traduit une inflexion assumée, celle du "passage d'une diplomatie de présence à une diplomatie de souveraineté, de résultats et d'anticipation au service de nos intérêts stratégiques".

Le présent Faye considère que cette posture ne traduit nullement un repli, mais une affirmation lucide de la capacité du pays à définir et à conduire, en toute indépendance ses choix et ses priorité".

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Bassirou Diomaye Faye est d'avis que cela "marque la volonté du Sénégal de jouer un rôle de premier plan, non seulement en Afrique, mais sur l'échiquier mondial, en portant une voix "claire et déterminée" sur les causes universelles".

Aux nombreux diplomates présents à la rencontre tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, il a rappelé que l'agenda de transformation nationale (Vision 2050) constituait désormais leur boussole en termes de priorités accordées à des tels que la gouvernance transparente, la souveraineté alimentaire, les infrastructures, l'industrialisation et le numérique.

Le chef de l'Etat n'a pas manqué d'assurer que le Sénégal restera engagée en faveur de la cause climatique suivant le principe d'une responsabilité commune, différenciée, pour une transition énergétique juste et équitable.

Il a en même temps évoqué son choix dès son arrivée au pouvoir de confier les rênes de la diplomatie à des professionnels du métier, "une rupture avec les nominations purement politiques", selon lui.

"Le renouveau de notre diplomatie passe par une meilleure prise en charge de nos compatriotes de l'extérieur", a-t-il souligné.