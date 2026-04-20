Sénégal: Prix de la fane d'arachide - Une flambée qui étouffe les éleveurs (1/4)

De manière pour le moins subite, le prix du sac de paille d'arachide est passé de 4 000 à 9 000 FCfa.

En moins d'un mois, une hausse du simple au double s'est opérée sur le marché, plongeant de nombreux éleveurs dans un profond désarroi, mêlé à un effet de surprise. La situation est d'autant plus compliquée à Dakar que sa configuration urbaine limite les alternatives à la fane d'arachide. Alors que la fête de la Tabaski se profile à l'horizon, la cherté « généralisée » de l'aliment de bétail, associée à la hausse du prix du fourrage le plus prisé, fait planer une sombre ombre sur le prix du mouton cette année.

Elle est sur toutes les lèvres des éleveurs à Dakar. Tous se demandent pourquoi la paille d'arachide (fane), appelée « Ngooñ » en wolof, est devenue chère, si soudainement. Le sac de ce fourrage, utilisé pour alimenter le bétail, est passé du simple au double en l'espace d'un mois. Chez la plupart des revendeurs de la capitale, il oscille désormais entre 8 000 et 9 000 FCfa. Dans les enclos, la grogne monte, car il devient de plus en plus difficile de s'approvisionner en quantité suffisante. Éleveurs et bétail souffrent ainsi d'une hausse aussi brutale que difficile à expliquer, surtout à cette période de l'année.

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«Le drame, c'est que les moutons sont des ruminants. Le foin est indispensable dans leur alimentation», fulmine Pape Malé Diagne, éleveur. La confusion gagne du terrain, au point de démotiver certains revendeurs, à l'image de Sidi Bara Ba. Lui et son frère, Khadim Ba, comptent parmi les plus grands revendeurs d'aliments de bétail à Keur Mbaye Fall. À leur niveau, ils se disent dépassés par une situation qui les met mal à l'aise vis-à-vis de leur clientèle.

Assis devant son dépôt de fane d'arachide, le visage protégé contre la poussière, Sidi Bara affirme ne rien comprendre à cette hausse qu'il juge injustifiée. Selon lui, à cette période de l'année, il est anormal que le sac atteigne 8 000 FCfa. Habituellement, une augmentation s'observe à l'approche de l'hivernage. La fane issue de la récolte d'arachide précédente permet alors de traverser la période de soudure à l'intérieur du pays, justifiant une hausse généralement acceptée. Mais cette année, le problème réside dans le timing.

« À mon avis, rien ne justifie que le sac de fane d'arachide passe de 4 000 à 8 000 FCfa en si peu de temps. Cela fait des années que je suis dans ce secteur et je peux dire que ce qui se passe n'est pas normal. Une hausse à l'approche de l'hivernage aurait été compréhensible, compte tenu de la rareté du fourrage et des difficultés du monde paysan en période de soudure. Mais nous n'en sommes pas encore là », déplore-t-il.

Pour lui, cette situation relève d'une mauvaise foi que subissent revendeurs et éleveurs. Il fustige par ailleurs un laisser-aller qu'il juge inadmissible. Outre le prix jugé excessif, un autre problème se pose : les sacs sont à peine remplis. Selon Ousmane Dramé, revendeur expérimenté à Keur Mbaye Fall, la qualité est également en baisse. « Le problème, c'est la mauvaise qualité du produit combinée à sa cherté. Rien ne justifie cela », déplore-t-il. Le même constat est partagé par Sidi Bara Ba, qui envisage d'abandonner la commercialisation de la fane d'arachide après la Tabaski. « Je ne peux plus continuer à vendre un sac à 8 000 FCfa alors qu'il n'est même pas bien rempli. J'ai l'impression de travailler à enrichir les producteurs à mon détriment », confie-t-il. Face à cette situation, certains clients commencent à se tourner vers des alternatives, la viabilité économique étant désormais en question.