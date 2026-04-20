Sénégal: Ligue 1 - Bamba Dieng punit l'OM

18 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Etincelant depuis le début de l'année 2026, Bamba Dieng poursuit sur sa lancée. Quasiment à lui tout seul, l'attaquant sénégalais a permis à Lorient de battre l'OM 2-0 ce samedi 18 avril 2026.

Bamba Dieng est sur une autre planète. Face à l'Olympique de Marseille, son ancien club, le joueur formé à Diambars a brillé, avec d'abord une action décisive ayant mené à l'ouverture du score de Katseris (28e). Le Sénégalais a ensuite marqué à la 58e minute, sur un magnifique piqué face à Rulli, son 9e but de la saison. Bamba est tout simplement le joueur qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 en 2026, devant le Ballon d'or Ousmane Dembélé (8 réalisations).

Surtout, Dieng compte désormais 15 buts toutes compétitions confondues. Grâce à lui, Lorient est 9e de Ligue 1 (41 points).

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