Cote d'Ivoire: MASA 2026 - Soukeïna, l'héritière d'Alpha Blondy, s'impose comme une étoile montante

La magie du Marché des Arts du Spectacle Africain d'Abidjan 2026 a atteint son apogée au 4è jour de son ouverture soit le 14 avril 2026, sur la grande scène de l'esplanade du Palais de la Culture Bernard Binlin-Dadié. Ce soir-là, Soukeïna Koné a offert au public une performance vibrante, confirmant l'émergence d'une artiste à part entière, bien au-delà de son prestigieux héritage.

Pieds nus, libre et habitée par la musique, la jeune chanteuse a fait une entrée remarquée sous les acclamations d'un public conquis. Dès les premières notes de « Nonono » et « Messages from her », l'atmosphère s'est électrisée. Entre afrobeat, pop urbaine et reggae, Soukeïna Koné a imposé un univers sonore moderne et audacieux, porté par une voix douce, envoûtante et maîtrisée.

Sur scène, l'artiste a su conjuguer puissance et sensibilité. À travers des interprétations sincères et des moments d'intimité partagés avec le public, elle a créé une connexion rare, transformant son concert en véritable expérience émotionnelle. Chaque geste, chaque note semblait raconter une histoire, entre héritage assumé et affirmation de soi.

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Moment fort de la soirée, les hommages rendus à son père, Alpha Blondy, ont profondément marqué les esprits. En revisitant des titres emblématiques tels que « Wish You Were Here », « Heal Me », « Cocody Rock », « Peace in Liberia » et « Sebe Allah Ye », Soukeïna Koné a su insuffler une touche contemporaine à ces classiques, tout en préservant leur essence. La foule, en choeur, a transformé l'esplanade en une immense scène de communion musicale, allant jusqu'à entraîner les forces de l'ordre elles-mêmes dans cet élan de ferveur.

Soutenue par un groupe live d'une grande précision -- guitares, percussions, clavier et choristes -- l'artiste a livré plus d'une heure de prestation intense, mêlant chorégraphies modernes et échanges complices avec son public. Une présence scénique affirmée, un charisme naturel et une énergie communicative ont fait de ce concert un moment fort de cette 14e édition du MASA.

Mais au-delà du spectacle, c'est une véritable affirmation artistique qui s'est dessinée. Soukeïna Koné n'est plus seulement perçue comme « la fille de... » : elle s'impose désormais comme une figure montante de la scène afro-pop ivoirienne, avec une identité propre et une vision artistique affirmée.

Dans un ultime élan, après un rappel nourri d'applaudissements, elle a adressé un message fort : « Merci Abidjan, merci le MASA ! Continuons à faire briller notre musique africaine. » Une déclaration qui résume parfaitement l'esprit du festival, vitrine de la créativité africaine et levier d'intégration culturelle et économique.

Avec cette prestation magistrale, Soukeïna Koné signe une étape décisive dans sa carrière et s'inscrit résolument parmi les artistes à suivre. Une étoile est née, et elle brille déjà de mille feux sur la scène africaine.