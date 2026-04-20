Cote d'Ivoire: Paris-Porte de la Villette - L'élan humanitaire de Wê Daou envers des sans-abris

L'association Wê Daou a mené une action humanitaire à la porte de la Villette, à Paris, le 4 avril 2026, mobilisant des hommes et des femmes animés par un esprit de solidarité. L'initiative a consisté en la distribution de repas chauds et de boissons aux sans-abris.

Selon la présidente de l'association Wê Daou, Catherine Groudé, cette action s'inscrit dans une démarche continue d'assistance aux populations vulnérables. Sur le terrain, bénévoles et bénéficiaires ont échangé dans une atmosphère empreinte de respect et de fraternité.

Une démarche guidée par des valeurs humanistes

À travers cette initiative, Wê Daou réaffirme son engagement à être, selon ses mots, « la voix des sans-voix », une expression empruntée au poète et penseur antillais Aimé Césaire, cité par la présidente pour illustrer sa mission sociale.

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Pour elle, l'objectif dépasse la simple distribution de nourriture. Il s'agit également d'aider, ne serait-ce qu'un peu, des personnes souvent privées de repas ou de chaleur humaine, tout en renforçant les liens de solidarité au sein de la communauté.

Aider son prochain, une philosophie d'action

« Aider son prochain est au coeur de notre action sociale », explique la responsable de Wê Daou. Une vision qui se traduit par des interventions régulières, fondées sur le bénévolat et la mobilisation citoyenne.

Cette initiative du 4 avril 2026 témoigne, une fois de plus, de la volonté de Wê Daou de s'inscrire durablement dans une logique d'entraide et d'humanisme, en rappelant que les gestes de solidarité, même modestes, peuvent avoir un impact significatif sur la vie d'autrui.

L'association Wê Daou a pour mission de promouvoir l'unité, l'entente et la solidarité au sein du peuple Wê en France, de défendre les intérêts de ses membres et d'initier des actions de développement en faveur des régions du Guémon et du Cavally.