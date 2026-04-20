Cote d'Ivoire: Automobile - Un groupe chinois accélère le transfert de compétences avec un centre de formation en Côte d'Ivoire

En visite officielle à Abidjan, le directeur général adjoint et président de Sinotruk International, Zhao Hua, a réaffirmé, le 16 avril 2026, l'engagement de son groupe en faveur du transfert de compétences et de la formation technique en Côte d'Ivoire.

Le partenariat entre le constructeur chinois Sinotruk et le groupe ivoirien Rimco Setaci connaît une nouvelle étape avec le lancement de la construction d'un centre de formation académique à Yopougon, dans la zone industrielle.

Les travaux ont déjà débuté. Le futur établissement a pour objectif de former des techniciens, des mécaniciens et autres professionnels spécialisés dans l'entretien, le diagnostic et la gestion des véhicules industriels.

Lors de sa visite de l'agence Rimco Motors à Yopougon, Zhao Hua a souligné l'importance de cette initiative pour accompagner le développement du secteur automobile local. Selon lui, le centre contribuera au renforcement des compétences nationales, tout en améliorant la qualité des services proposés aux utilisateurs de véhicules lourds.

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Il a rappelé que les camions constituent des outils de travail essentiels pour de nombreux acteurs économiques et que leur performance dépend en grande partie de la disponibilité de techniciens qualifiés capables d'en assurer la maintenance et la durabilité.

Le projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement du groupe sur le continent africain, fondée sur la valorisation des compétences locales. Le programme de formation couvrira notamment les moteurs, les systèmes mécaniques ainsi que les technologies embarquées, avec l'ambition d'élever le niveau de qualification des ressources humaines ivoiriennes.

De son côté, le directeur général de Rimco, Hassan Hodroj, a indiqué que cette initiative répond à une demande concrète du marché. Il a souligné que la rentabilité d'un camion dépend non seulement de sa conception, mais aussi du savoir-faire du conducteur et du technicien chargé de son entretien.

Le centre de formation sera ouvert non seulement aux employés des entreprises partenaires, mais également aux jeunes Ivoiriens souhaitant se former aux métiers de la mécanique et du transport. L'objectif est de constituer une main-d'oeuvre qualifiée capable de répondre aux besoins croissants du secteur.

Parallèlement à ce projet de formation, les partenaires prévoient la mise en place d'une usine d'assemblage de camions, dans une logique de renforcement de la production locale et de réduction de la dépendance aux importations.