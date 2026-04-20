Cote d'Ivoire: Commerce, industrie et artisanat - Des réformes stratégiques pour faire des PME le moteur de l'économie ivoirienne

La Côte d'Ivoire engage un tournant majeur dans sa politique économique avec l'adoption de deux projets de loi visant à renforcer la compétitivité de l'entrepreneuriat, en plaçant les Pme au coeur des priorités nationales.

Face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières (Caef), le 16 avril 2026, le ministre Khalil Konaté a exprimé la volonté du gouvernement de bâtir un secteur privé plus dynamique et structuré.

Le premier projet de loi porte sur l'orientation de la politique nationale de promotion et de développement des Pme et des entreprises de taille intermédiaire. Il actualise la loi de 2014, jugée obsolète, en corrigeant ses limites et en introduisant des mesures innovantes.

Parmi les principales avancées, figurent l'harmonisation de la définition des Pme, l'intégration officielle des entreprises de taille intermédiaire et la création d'un Fonds de soutien destiné à accompagner leur croissance. « L'objectif est clair : faire émerger de véritables champions nationaux dans le cadre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 », a-t-il déclaré.

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Le second projet de loi concerne la réorganisation du Guichet unique de développement des Pme. Il vise à mettre fin à la dispersion des structures d'appui en instaurant un système intégré, plus lisible et plus efficace pour les entrepreneurs. Cette réforme, précise-t-il, ambitionne également de rationaliser les ressources et d'améliorer la coordination des dispositifs existants.

Une autre innovation importante est la mise en place d'un observatoire chargé d'évaluer l'impact des politiques publiques, afin de garantir des résultats concrets et mesurables.

Globalement soutenus par les députés, ces projets suscitent néanmoins des appels à la vigilance, notamment sur les défis persistants liés au financement et à la mise en oeuvre effective des réformes. Malgré ces réserves, ils constituent une étape clé pour stimuler la croissance, l'emploi et la transformation économique du pays.