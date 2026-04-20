Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Des journées géographiques pour réfléchir aux enjeux territoriaux et socio-environnementaux de l'économie bleue

18 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par B.Y.K

L'Association des géographes de Côte d'Ivoire (Agci), présidée par le professeur Koffié-Bikpo Céline, organisera la 15e édition de ses journées scientifiques, du 21 au 24 avril 2026, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan-Cocody. Ces journées ont pour thème : « Enjeux territoriaux et socio-environnementaux de l'économie bleue en Afrique subsaharienne ».

La présidente du comité d'organisation, l'enseignante-chercheure Adayé Akoua Assunta, a indiqué, lors d'une rencontre tenue le 14 avril 2026, que ces journées géographiques ont pour objectif d'analyser les enjeux territoriaux et socio-environnementaux de l'économie bleue en Afrique subsaharienne.

Il s'agira, explique-t-elle, de mener des réflexions scientifiques afin de concilier l'exploitation durable des ressources de l'économie bleue et la gestion équitable des territoires littoraux face aux pressions socio-environnementales en Afrique subsaharienne.

Selon l'universitaire, ces journées scientifiques connaîtront des innovations majeures. Elles seront marquées par une conférence inaugurale sur le thème central, des communications en ateliers, un panel de professionnels de l'économie bleue (ministères, organismes internationaux, secteur privé) et des expositions.

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À cela s'ajoutent des témoignages sur les métiers de la géographie au service du développement, présentés par des professionnels ayant reçu une formation de base en géographie, ainsi qu'une excursion sur le thème : « Les paradoxes de l'économie bleue abidjanaise ».

Des conférences d'orientation et de cadrage seront également animées. Elles aborderont les différents axes de la thématique des journées géographiques, à savoir : « Aménagement du territoire et gestion durable des zones côtières et des plans d'eau continentaux », « Gestion durable des ressources marines et continentale », « Dynamique de la logistique et des transports par mer et sur les plans d'eau continentaux de marchandises et de voyageurs ».

Seront également abordées les questions suivantes : « Gouvernance et droit maritime », « Communautés et patrimoines maritimes et littoraux », « Innovations technologiques et nouvelles ressources énergétiques » et « Outils et stratégies innovantes pour une économie bleue durable en Afrique subsaharienne ».

Elle a toutefois souligné que la géographie est une discipline prospective et une science stratégique, jouant un rôle central dans le développement d'un pays et répondant aux enjeux environnementaux et climatiques contemporains.

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