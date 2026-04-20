Tunisie: Khaled Nouri rend hommage aux martyrs des forces de sécurité intérieure

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a déposé samedi une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de la patrie issus de la police et de la Garde nationale, à l'occasion du 70e anniversaire des Forces de sécurité intérieure.

Accompagné du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité nationale, Sofiène Bessadek, le ministre s'est rendu au siège de la Direction générale des unités d'intervention de la Sûreté nationale à Bouchoucha ainsi qu'au siège de la Direction générale de la Garde nationale à El Aouina.

Lors de cette visite, il a récité la Fatiha sur les tombes des martyrs et salué les sacrifices consentis par les membres des forces sécuritaires pour la défense de la patrie et la préservation de son intégrité.

Cette célébration, organisée sous le slogan « Forces de sécurité intérieure : engagement, appartenance et fidélité », a également été marquée par l'inauguration du siège de la Direction de lutte contre le terrorisme, du nouveau siège de la Direction générale des unités d'intervention de la Garde nationale ainsi que du siège du district de la Sûreté nationale d'El Menzah.