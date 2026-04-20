Egypte: Hani Shaker hospitalisé à Paris après une grave rechute de santé

Le chanteur égyptien Hani Shaker est actuellement hospitalisé à Paris après une grave rechute de santé ayant nécessité une prise en charge médicale intensive, a indiqué Nadia Mostafa, présidente de la commission de la santé du Syndicat égyptien des professions musicales.

Selon la même source, l'artiste avait d'abord enregistré une amélioration notable qui avait permis sa sortie de l'unité de soins intensifs. Toutefois, son état s'est brusquement dégradé à la suite d'une insuffisance respiratoire, imposant son retour immédiat sous surveillance médicale renforcée. Son état demeure jugé délicat et fait l'objet d'un suivi permanent par l'équipe soignante.

Nadia Mostafa a également tenu à démentir plusieurs informations relayées sur les réseaux sociaux concernant les causes de son hospitalisation. Elle a précisé que Hani Shaker a bien traversé une phase critique liée à une hémorragie sévère, consécutive à d'anciens troubles du côlon.

Cette complication aurait provoqué un arrêt cardiaque de six minutes, avant que les médecins ne parviennent à le réanimer après plusieurs tentatives de réanimation cardio-pulmonaire.

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Face à l'urgence de la situation, les médecins ont décidé de procéder à une intervention chirurgicale immédiate afin de stopper définitivement l'hémorragie. L'opération a été menée avec succès, permettant à l'artiste de reprendre conscience par la suite et de reconnaître les membres de sa famille.

Toujours selon la même source, Hani Shaker a entamé une phase de rétablissement progressif. Son séjour prolongé, estimé à près de vingt jours en soins intensifs, a toutefois entraîné un affaiblissement général de sa condition physique.