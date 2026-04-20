Sénégal: Ligue des champions CAF - L'AS FAR rejoint les Mamelodi Sundowns en finale

Dakar — L'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) du Maroc s'est qualifiée, samedi à Berkane (Maroc), pour la finale de la Ligue des champions de la CAF et affrontera l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns.

L'AS FAR a rejoint en finale Mamelo Sundowns malgré sa défaite (1-0) sur la pelouse de la RS Berkane. Les militaires ont profité de leur victoire à l'aller (2-0) à domicile pour valider leur qualification.

Vainqueur de l'édition 1985, le club marocain affrontera des Sud-Africains finalistes de la Ligue des champions 2025.

Ces derniers ont remporté le trophée en 2016 et avaient déjà atteint la finale une première fois en 2001.

Le Sénégalais Paul Valère Bassène, qui évolue à la RS Berkane, manque ainsi l'occasion de disputer sa première finale d'une compétition africaine.