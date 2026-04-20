Sénégal: Matam - Un bloc pédagogique et un complexe sportif réceptionnés à Agnam Thiodaye

Agnam Thiodaye — L'adjoint au gouverneur de la région de Matam, en charge du Développement, Tafsir Baba Anne, a procédé, samedi à la réception d'un bloc pédagogique et d'un complexe sportif d'une valeur de 185 millions de francs CFA construits dans l'enceinte du Collège d'enseignement moyen de Agnam Thiodaye, un village situé dans le département de Matam, a constaté l'APS.

Il s'agit d'un bâtiment à étage composé de six classes, d'un terrain de basket, et d'un mini terrain de football avec du gazon synthétique.

Le bloc pédagogique et le complexe sportif ont été construits par Mamoudou Demba Sall, un fils du village établi aux Etats-Unis, en collaboration avec des partenaires basés à l'étranger.

"L'événement qui nous réunit ici dépasse le cadre d'une simple inauguration. C'est aussi un acte fort qui montre notre engagement collectif envers l'éducation, levier de transformation sociale, de promotion de l'équité et de construction d'un avenir durable", a dit l'adjoint au gouverneur, présidant la cérémonie officielle de réception de ces deux infrastructures.

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Selon lui, leur construction vient en réponse à " une exigence majeure et offre aux enfants de bonnes conditions d'apprentissage".

"Chaque nouvelle classe construite constitue une victoire", a-t-il soutenu, arguant que "la région de Matam est confrontée à des défis structurels en matière d'accès à l'éducation".

"Ce bloc représente bien plus qu'un bâtiment, c'est un symbole d'espoir, de progrès et d'ambition pour toute une communauté. Cet événement constitue un moment fort et consacre l'engagement exemplaire d'un fils du terroir qui est au service de l'éducation et du développement de sa communauté", a-t-il martelé.

Pour sa part, Mamoudou Demba Sall, est d'avis que "la seule arme pour développer un pays, une communauté", soulignant que l"'attachement à la communauté doit se traduire en actes utiles, en oeuvres concrètes et en héritage durable".

"Construire une école, c'est semer là où beaucoup comptent récolter, poser une pierre pour le bien commun", a soutenu M. Sall.

La cérémonie s'est tenue en présence des autorité académiques de la région, de la Directrice de cabinet du ministre de l'Education nationale, d'Amadou Galo Fall, président de NBA Afrique et d'artistes locaux.