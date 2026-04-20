Sénégal: Moustapha Guirassy appelle à faire de l'héritage intellectuel de l'ancien ministre Tidiane Sylla un levier pour repenser le management africain

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a invité, samedi à Dakar, à faire de l'héritage intellectuel et professionnel de l'ancien ministre Tidiane Sylla, figure emblématique du management, un levier pour repenser les modèles de management en Afrique.

"Célébrer la mémoire de Tidiane Sylla, c'est avant tout penser l'avenir", a déclaré M. Guirassy, déplorant une tendance, sur le continent, à honorer les grandes figures de manière ponctuelle, sans en faire des références durables pour les générations futures.

Il s'exprimait ainsi, à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à feu Tidiane Sylla, organisée par l'Association sénégalaise des sciences de gestion (ASSG), en collaboration avec Swiss UMEF University.

Ancien ministre et cadre du Parti socialiste, Tidiane Sylla était également enseignant en sciences de gestion. Il est décédé le 10 janvier 2025 à Dakar.

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Le ministre a salué la trajectoire du défunt, qu'il présente comme un modèle de manager ayant su concilier les principes universels du management avec les réalités africaines.

"Tidiane Sylla incarnait cette figure rare capable de penser et de pratiquer un management adapté au contexte africain, conciliant principes universels et spécificités locales", a-t-il souligné.

M. Guirassy a également mis en exergue les qualités humaines de l'ancien ministre, évoquant "un homme humble et discret, davantage attaché à l'impact de ses actions qu'à leur visibilité".

Intervenant lors de la rencontre, le professeur Fatou Diop Sall a insisté sur la vision du défunt en matière de gouvernance des organisations. "Tidiane Sylla plaidait pour un management fondé sur des valeurs africaines telles que la solidarité, les relations interpersonnelles et le respect de l'autorité" a-t-elle rappelé.

Elle a illustré cette approche par l'expérience de l'ancien dirigeant de Dakar Marine, relevant qu'il avait réussi à redresser cette entreprise en difficulté grâce à des pratiques managériales ancrées dans le contexte local, fondées sur le dialogue, la concertation et la valorisation du rôle des femmes.

Pour sa part, Birahim Gueye a salué la contribution intellectuelle du disparu, qu'il qualifie de "penseur majeur" des sciences de gestion.

"L'originalité de sa démarche consistait à dépasser l'opposition entre un management occidental jugé inadapté et une approche culturaliste, en proposant une logique de traduction des savoirs, fondée sur leur adaptation aux réalités locales", a-t-il expliqué.