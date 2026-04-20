Congo-Kinshasa: Arrivée de 15 migrants en RDC - Kinshasa rappelle qu'il s'agit d'un accueil temporaire

La République démocratique du Congo a franchi une première étape dans la mise en oeuvre de son dispositif d'accueil temporaire de ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis. L'annonce a été faite par le Gouvernement dans un communiqué publié ce 17 avril.

Selon les autorités, 15 personnes sont arrivées ce vendredi dans la capitale congolaise, marquant le début de la phase opérationnelle de ce mécanisme.

Ce premier contingent ouvre la voie à l'application concrète de cet accord, inscrit dans un cadre de coopération internationale.

Un accueil strictement encadré et temporaire

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Dans le communiqué, le gouvernement insiste sur le fait que ce dispositif est « strictement temporaire ». Il ne s'agit ni d'une installation durable ni d'une relocalisation permanente sur le territoire congolais.

« Les personnes concernées sont admises sur le territoire national sous couvert de titres de court séjour, dans le respect de la législation nationale relative à l'entrée ainsi que des engagements internationaux librement souscrits par la RDC », note le document.

Une prise en charge assurée par Washington

Les autorités précisent que l'ensemble des coûts liés à l'accueil et à la prise en charge des migrants est supporté par les États-Unis.

Une clarification destinée à répondre aux préoccupations liées à un éventuel impact sur les ressources publiques congolaises.

Entre solidarité et souveraineté nationale

À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme son attachement aux principes d'humanité et de solidarité, tout en veillant au respect de la souveraineté nationale, précise le communiqué.