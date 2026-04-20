Congo-Kinshasa: Judith Suminwa obtient l'engagements de la Banque mondiale sur les projets « Mission 300 » et « Grand Inga »

En séjour à Washington, aux Etats-Unis, la Première ministre, Judith Suminwa a obtenu, jeudi 16 avril, l'engagement de la Banque mondiale sur deux projets structurants en RDC. Il s'agit de l'initiative « Mission 300 » et du projet « Grand Inga », tous deux au centre de la stratégie d'électrification de la République démocratique du Congo.

La cheffe du Gouvernement a eu ce quitus, lors d'un entretient avec la Directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale, Anna Bjerde.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre l'institution financière et la RDC.

Cette séance de travail a permis de faire le point sur les priorités d'intervention de la Banque mondiale en appui aux politiques publiques du Gouvernement Suminwa, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, considérés comme des leviers essentiels de transformation économique et sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La « Mission 300 » et le projet « Grand Inga » visent à accélérer l'accès à l'électricité à l'échelle nationale, notamment en milieu rural, à travers une combinaison de solutions centralisées et décentralisées.

Le premier projet est un partenariat stratégique porté par le Groupe de la Banque mondiale et ses partenaires, visant à connecter des millions de personnes à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici à 2030.

La RDC figure parmi les pays prioritaires pour la mise en oeuvre de cette initiative, aux côtés notamment du Gabon, de l'Éthiopie et du Nigeria.

Au cours de cette rencontre avec les responsables de la BM et du FMI, le Gouvernement Suminwa a réaffirmé son ambition d'atteindre 60 % d'accès à l'eau potable d'ici 2035, à travers une réforme en profondeur du secteur et une mobilisation accrue des investissements.