Afrique: Le Chef de l'Etat prend part à la cérémonie de lancement de la campagne de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement OPDAD

En marge de la Journée Nationale de la Femme, le Gabon a abrité ce jour, la cérémonie de lancement national de la campagne « Renforcer la résilience des femmes et des jeunes filles face aux changements climatiques et aux conflits (2025-2027) », portée par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD).

Cette campagne illustre la force d'une mobilisation collective et la conviction partagée que la résilience du continent se construit ensemble, autour de ses populations, et en particulier de ses femmes en tout temps.

Mis à l'honneur pour cet événement , le Gabon a réaffirmé sa volonté de placer les femmes et les jeunes filles au coeur de la construction des sociétés plus résilientes, inclusives et durables à travers le programme ÉQUILIBRES 2026-2029 pour lutter contre les vulnérabilités et toutes les formes de violences.

Lors de son allocution, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, hôte de l'OPDAD, a évoqué les trois engagements essentiels à la mise en oeuvre dudit programme qui sont : prévenir les ruptures, garantir la continuité des soins et accompagner la reconstruction des trajectoires de vie.

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Elle a également souligné que la résilience d'une Nation commence toujours par la protection de ses équilibres humains.

En leader engagé, le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rehaussé de sa présence cette importante rencontre, et a saisi cette tribune pour témoigner son soutien à la femme gabonaise et la force institutionnelle que mérite ce rendez-vous continental .

Il a par ailleurs annoncé une contribution du Gabon à hauteur de 500.000 millions de FCFA en guise de soutien à l'action de l'OPDAD.

Le Chef de l'État a aussi exprimé sa fierté pour le choix porté sur le Gabon, pour sa noble vision en faveur de l'équilibre des familles et son engagement dans le pilier santé.

Cet événement majeur qui s'est tenu au palais des Congrès Omar Bongo Ondimba ( Cité de la Démocratie) a vu la participation des Premières Dames du Burundi, de la Sierra Leone, du Sénégal, de l'Angola, Sao-Tomé et Principe y compris de la Centrafrique ainsi que de la Représentante de la République de la Première Dame de la Guinée Equatoriale.

Parmi les temps forts qui ont marqué ces assises, il y a eu la remise d'une distinction honorifique par le Conseil Africain et Franco-Arabe pour les grades à la Première Dame du Gabon Zita Oligui Nguema au titre de Docteur Honoris Causa, afin de récompenser son engagement en faveur des causes sociales, sanitaires et humaines.

La rencontre a également été marquée par des prestations artistiques , des remises de trophées aux Premières Dames, et par des panels d'échanges, de partage d'expériences et de perspectives sur la résilience de la femme.