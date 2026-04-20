Gabon: ANINF/Gabon - 'Le numérique en levier stratégique de souveraineté et d'attractivité pour le pays'

Le Gabon a fait du numérique, un moteur de transformation publique, un accélérateur de compétitivité et un instrument de souveraineté nationale.

C'est le point central de son discours économique lors de la 3e édition du Forum UK-Gabon Trade and Investment, au Nomad. Face à des investisseurs et décideurs publics, le pays a affirmé une volonté claire : faire de la transition digitale un levier de souveraineté, d'efficacité publique et de compétitivité. C'était le 15 avril 2026 à Libreville.

C'est Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, Directeur général de l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF), qui a porté ce message. Rattachée au Ministère de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, l'ANINF a exposé la stratégie gabonaise comme un axe concret de coopération avec le Royaume-Uni et les partenaires internationaux.

« La compétitivité d'un État se joue désormais sur sa capacité à maîtriser ses infrastructures, protéger ses données et moderniser ses services publics », a déclaré le DG de l'ANINF. Pour lui, le numérique n'est plus une option, c'est le socle du développement.

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L'ANINF, pilier de la transformation publique

Opérateur clé de la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, l'Agence structure l'action autour de quatre piliers : gouvernance et régulation, montée en compétences, capacités opérationnelles et coopération internationale. L'objectif est simple : accélérer la performance administrative tout en évitant toute dépendance technologique.

Un cadre réglementaire pour rassurer les investisseurs

La loi 037, référentiel de la digitalisation au Gabon, a été mise en avant comme gage de stabilité. Elle fixe des règles claires pour les administrations et donne de la lisibilité aux partenaires économiques. Résultat : un environnement plus prévisible, propice à des engagements durables.

Un marché transversal à fort potentiel

Santé, éducation, finances publiques, énergie, hydrocarbures, administration territoriale : la digitalisation ouvre des opportunités dans tous les secteurs. Le forum a permis de préciser les besoins du Gabon en solutions technologiques, financement et expertise.

Priorité aux infrastructures et à la cybersécurité

L'ANINF a insisté sur les urgences opérationnelles : déploiement de la connectivité, construction de data centers, interopérabilité des systèmes et sécurisation des services publics numériques. Le message est net : fin des initiatives isolées, place à une cohérence nationale.

Ce forum, pour conclure, révèle un Gabon qui ne subit plus la révolution technologique mais la pilote selon ses priorités. En plaçant le numérique au carrefour de la souveraineté et de l'attractivité, le pays adresse un signal ferme aux investisseurs : sa modernisation est en marche, structurée et ouverte à des partenariats à forte valeur ajoutée. L'ANINF s'affirme ainsi comme l'acteur central de ce Gabon numérique en construction.