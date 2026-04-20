Cote d'Ivoire: Remblayage anarchique - L'État durcit le ton et met les transporteurs de gros camions face à leurs obligations

La lutte contre le remblayage anarchique franchit un nouveau cap en Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion du Ministre délégué chargé des Affaires maritimes, le Dr Célestin Serey Doh, les autorités intensifient les actions de terrain afin de freiner ce phénomène aux conséquences environnementales préoccupantes.

Le vendredi 17 avril 2026, la gare centrale des gros camions de Koumassi a servi de cadre à une vaste opération de sensibilisation initiée par la Brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique. Conduite par le capitaine Cissé, cette campagne a rassemblé de nombreux transporteurs, considérés comme des acteurs majeurs dans la chaîne de déversement des déblais.

Face à la recrudescence des pratiques illégales, les autorités ont opté pour une approche à la fois pédagogique et ferme. Inondations récurrentes, dégradation des écosystèmes lagunaires et occupation désordonnée de zones non constructibles : les effets du remblayage anarchique sont multiples et impactent durablement le cadre de vie des populations.

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Dans une intervention sans détour, le capitaine Cissé a rappelé l'obligation stricte de respecter la réglementation en vigueur. Il a notamment insisté sur le fait que tout déversement de déblais doit impérativement s'effectuer sur des sites dûment autorisés. « Aucun manquement ne sera toléré », a-t-il martelé, annonçant ainsi une phase de répression plus rigoureuse après celle de la sensibilisation.

Cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du ministère, qui fait de la préservation du domaine maritime et lagunaire une priorité nationale. À travers une gouvernance axée sur la sensibilisation, l'encadrement et la sanction, les autorités entendent instaurer des pratiques responsables et durables.

Les transporteurs présents ont salué cette démarche, tout en appelant à la mise à disposition de sites officiels de déversement. Une condition qu'ils jugent essentielle pour garantir une application effective des mesures prises.

Avec cette mobilisation, l'État ivoirien affiche clairement sa détermination à mettre fin au remblayage anarchique. Une bataille cruciale pour bâtir une Côte d'Ivoire plus résiliente, respectueuse de son environnement et engagée dans un développement durable.