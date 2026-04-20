Cote d'Ivoire: Gouvernance locale - Mariatou Koné s'inspire du modèle américain pour booster Boundiali

La ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, par ailleurs Députée-Maire de Boundiali, Mariatou Koné, poursuit activement ses initiatives en faveur du développement local et du rayonnement de sa commune.

Ce vendredi 17 avril 2026, elle a pris part à un déjeuner de restitution à la résidence de l'Ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, à la suite de sa participation, en décembre 2025, au prestigieux programme américain International Visitor Leadership Program (Ivlp). Ce programme d'échanges professionnels du gouvernement américain offre à des leaders étrangers l'opportunité de s'imprégner des pratiques en matière de gouvernance, de développement économique et de leadership. À la tête d'une délégation de sept maires ivoiriens, la Ministre a partagé les enseignements tirés de cette mission, mettant en lumière les bonnes pratiques observées, notamment en matière de gouvernance locale et de développement agricole.

Pour Mariatou Koné, les modèles d'efficacité, de transparence et de gestion participative découverts aux États-Unis s'inscrivent pleinement dans la vision de modernisation de l'action publique prônée par le Président de la République, Alassane Ouattara. Elle a exprimé, au nom de ses pairs, sa reconnaissance au gouvernement américain pour cette opportunité d'apprentissage et de partage d'expériences. « Cette immersion va bien au-delà d'un simple voyage d'étude. Elle constitue un véritable levier pour renforcer la performance de nos collectivités territoriales », a-t-elle souligné. Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Junaïd « Jay » Munir, a salué le leadership et le parcours remarquable de la Ministre, qu'il a qualifiée de « femme d'action » engagée dans le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.

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La rencontre a également enregistré la présence d'une délégation américaine de haut niveau, venue assurer le suivi des retombées du programme en lien avec la représentation diplomatique à Abidjan. Parmi les personnalités présentes figuraient Joe Wierichs, directeur général résident au Bureau des politiques, de la planification et des ressources ; Lillian deValcourt-Ayala, directrice de la diplomatie publique et des relations parlementaires au Bureau des affaires africaines ; ainsi que Phillip Baumgart, assistant spécial au sein du même département. Cette initiative permet à Mariatou Koné confirme sa volonté de traduire les acquis internationaux en actions concrètes au service du développement de Boundiali et, au-delà, des collectivités ivoiriennes.