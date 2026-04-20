Cote d'Ivoire: Concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie - Les inscriptions prennent fin ce dimanche 19 avril

18 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Les inscriptions pour le concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie qui se font exclusivement en ligne, ont démarré le lundi 30 mars et prendront fin le dimanche 19 avril 2026, sur la plateforme officielle du ministère de la Défense : https://defense.ciconcours.net.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne et titulaire du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) ou d'un diplôme équivalent, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2026 et être physiquement apte.

L'épreuve d'admissibilité se déroulera le dimanche 3 mai. La visite médicale est prévue du mardi 26 mai au mardi 16 juin. Le dépôt des dossiers de candidature et la prise de vue se feront du lundi 6 au mardi 14 juillet 2026, et les épreuves sportives et pratiques, du mardi 7 au jeudi 16 juillet 2026.

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