Togo: Lomé se pare de ses plus belles couleurs

La capitale togolaise entre progressivement dans l'ambiance festive du 27 avril. Les signes ne trompent pas : drapeaux nationaux aux couleurs vert, jaune et rouge flottent fièrement sur les grandes artères de la ville.

Le Boulevard circulaire, le boulevard Jean-Paul II, le boulevard de la Paix et la descente de la Colombe de la Paix vers Amoutiévé arborent déjà les couleurs nationales. Les lampadaires, ornés de drapeaux, transmettent leur message de fierté nationale aux passants. La place de l'Indépendance, actuellement en chantier, viendra compléter ce décor dès que les travaux le permettront.

Les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS) peaufinent leur participation au défilé civil et militaire traditionnel du 27 avril.

Cet exercice solennel est l'occasion pour l'armée de renouveler leur loyauté au Président du Conseil, chef suprême des armées, et de réaffirmer devant la population leur engagement indéfectible à défendre la patrie.

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"Pour le pays, pour la patrie, nous serons là, nous serons là ! », tel est le slogan qui résonne dans leurs rangs.

La fête nationale, c'est aussi le bon moment pour les petits commerces. Aux feux tricolores et carrefours stratégiques de Lomé, les vendeurs de grands drapeaux et de drapelets proposent leurs produits aux automobilistes à l'arrêt, une tradition commerciale qui revient chaque année avec la même vitalité.