Soudan: Le Premier ministre présente aux journalistes les priorités du gouvernement de l'espoir

Khartoum, 18 Avril.2026 (SUNA) - Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rencontré samedi à Khartoum un groupe de journalistes, au cours d'un échange consacré aux priorités de l'action gouvernementale pour la prochaine période.

Selon le journaliste Dr Khalid Al-Tajani, membre de la délégation, le Premier ministre a mis en avant la paix comme priorité centrale, considérée comme essentielle pour la sécurité et la stabilité du pays, ainsi que les préparatifs en cours pour lancer des projets stratégiques, notamment le « Plan Marshall » pour la reconstruction post-conflit.

Il a également évoqué les politiques d'investissement et la valorisation des atouts économiques et géographiques du Soudan.

La rencontre a abordé plusieurs questions nationales d'actualité, avec des réponses jugées claires et directes de la part du Premier ministre, ainsi que le rôle attendu des médias et de la société dans la prochaine phase.

Il est à noter que la délégation journalistique comprenait notamment Dr Khalid Al-Tajani, M. Al-Tahir Satti, M. Al-Nour Ahmed Al-Nour, M. Mohammed Abdul Qadir et M. Mohammed Jamal Gondol.