Soudan: Minawi salue le soutien des partis de gauche suisses au Darfour

18 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le gouverneur de la région du Darfour, M. Minni Arko Minnawi, a salué la position qu'il a qualifiée de « honorable » des partis de gauche au Parlement suisse, ainsi que leur soutien clair et explicite au peuple soudanais, en particulier à la région du Darfour, face aux « crimes et graves violations » visant les civils.

Dans une publication diffusée aujourd'hui sur sa page Facebook, le gouverneur de la région a déclaré que la position suisse « reflète un engagement réel en faveur des valeurs de justice et des droits de l'homme, et confirme que la conscience mondiale demeure vivante ». Il a estimé que cette initiative constitue un appui important aux efforts visant à porter la voix des victimes auprès de la communauté internationale.

Le gouverneur a également appelé à renforcer cette position par « des actions concrètes contribuant à traduire les responsables de ces crimes en justice et à mettre fin aux souffrances de notre peuple ». Il a exhorté l'ensemble des forces politiques et humanitaires à travers le monde à suivre cet exemple, en « se rangeant du côté des valeurs de vérité et de justice et en oeuvrant sérieusement à la protection des civils et à l'arrêt des violations en cours ».

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