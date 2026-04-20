Soudan: Le Conseil National du Patrimoine Culturel salue la résilience des communautés soudanais

- Le Conseil National du Patrimoine Culturel et de la promotion des langues nationales a salué la résilience des communautés soudanaises et leur capacité d'adaptation dans des circonstances exceptionnelles, soulignant la poursuite des pratiques culturelles sous de nouvelles formes.

Dans un message publié à l'occasion de la Journée Mondiale du Patrimoine, le Conseil a affirmé son engagement à protéger le patrimoine culturel immatériel et à promouvoir les langues nationales en tant que pilier de la construction de la paix et du renforcement de la cohésion sociale.

Le Conseil a indiqué que les résultats d'un rapport sur l'impact de la guerre ont mis en évidence d'importants défis, notamment le déplacement des populations, la fragmentation des communautés et le recul des pratiques culturelles et des langues, ce qui menace la continuité de ce patrimoine.

Malgré ces défis, le Conseil a mis en avant la capacité des communautés à préserver leurs traditions à travers des initiatives locales et des formes renouvelées de transmission des savoirs.

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Il a appelé à intensifier les efforts de documentation urgente, à soutenir les praticiens et détenteurs de savoirs traditionnels, à intégrer la dimension culturelle dans les programmes d'aide et de reconstruction, ainsi qu'à renforcer les politiques de protection de la diversité culturelle et linguistique.